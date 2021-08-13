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嘉縣65歲以上長輩打第2劑疫苗 翁章梁：會造冊發通知

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種。圖／嘉縣府提供

嘉義縣老人比例全國最高，有逾10萬名65歲以上老人，第一劑新冠疫苗施打，由各鄉鎮市衛生所寄發通知，後中央疫情指揮中心改為統一上網登記預約，許多老人不會上網，引發數位落差民怨，中央與地方開會，同意長輩第二劑仍造冊通知施打，縣長翁章梁上午視察東石國小接種站，宣布長輩施打發通知好消息。

因應65歲以上長輩不善操作網路預約，翁章梁強調，他向中央建議改回通知單方式服務長者，因長輩子女大多在外地工作，遠端協助效果有限，若是因此錯過線上通知，反而得不償失，感謝總統蔡英文的協助，未來65歲以上長輩將改回通知單的方式，敬請民眾放心配合，收到通知就去打。

翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種狀況，嘉義縣分配到8000多劑，數量不多，翁章梁呼籲，未來會再多一項高端疫苗選擇，有認證的疫苗都具有保護力，提升整體施打率及保護力是首要目標，嘉義縣目前接種總人數16萬902人，全縣覆蓋率32.39%。

衛生局說，11日中央疫情指揮中心與縣市政府針對長輩第二劑疫苗施打造冊通知開會，中央會給符合施打對象的長輩名冊，嘉義縣會先從75歲以上及第5類施打對象發通知，長輩最早施打第一劑ＡＺ疫苗時間是在6月13日，第二劑施打期程在本月下旬，疫苗核撥就會通知接種。

嘉義縣長翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種。圖／嘉縣府提供

莫德納疫苗 翁章梁 嘉義

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