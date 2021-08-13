嘉縣65歲以上長輩打第2劑疫苗 翁章梁：會造冊發通知

嘉義縣老人比例全國最高，有逾10萬名65歲以上老人，第一劑新冠疫苗施打，由各鄉鎮市衛生所寄發通知，後中央疫情指揮中心改為統一上網登記預約，許多老人不會上網，引發數位落差民怨，中央與地方開會，同意長輩第二劑仍造冊通知施打，縣長翁章梁上午視察東石國小接種站，宣布長輩施打發通知好消息。

因應65歲以上長輩不善操作網路預約，翁章梁強調，他向中央建議改回通知單方式服務長者，因長輩子女大多在外地工作，遠端協助效果有限，若是因此錯過線上通知，反而得不償失，感謝總統蔡英文的協助，未來65歲以上長輩將改回通知單的方式，敬請民眾放心配合，收到通知就去打。

翁章梁上午視察東石國小第五波莫德納疫苗接種狀況，嘉義縣分配到8000多劑，數量不多，翁章梁呼籲，未來會再多一項高端疫苗選擇，有認證的疫苗都具有保護力，提升整體施打率及保護力是首要目標，嘉義縣目前接種總人數16萬902人，全縣覆蓋率32.39%。