成功國際同濟會連15年助學家扶 今再捐南北家扶70萬

台南市成功國際同濟會會長陳漢杰上午與多位會友到北台南家扶永康服務處拜訪、捐助學金給台南兩處地家扶中心各35萬元。該會95年起即陸續捐助助學金給南北家扶，統計歷年捐款已逾880萬元。

家扶中心感謝同濟會拋磚引玉。北台南家扶主任莊淑惠說，成功國際同濟會年年捐善款助學，款項將用於月底前孩子開學的註冊金，讓家扶孩子安心迎接開學日。

陳漢杰表示，台南市成功國際同濟會隸屬KIWANIS國際同濟會台灣總會澎嘉南區22分會，以「關懷弱勢、照顧兒童」為宗旨，除捐助學金也常辦寒冬送暖、捐血活動、捐救護車及復康巴士，接任後秉持一步一腳印精神，希望結合會友力量，以取之社會用之社會初衷回饋社會，發揚同濟精神，奉獻利他服務，致力服務兒童與社區，期能讓社會更美好。

陳漢杰表示，與家扶結緣甚早，民國95年捐出第一筆扶幼基金，了解家扶業務後十分認同家扶教育脫貧理念，希望投資教育，讓弱勢童也有翻轉人生的機會。這15年助學金已逾880萬元，且年年提高，今年逢疫情嚴峻，但會友們反更能同理弱勢家庭因工作受阻及部份兒少無法工讀帶來的經濟困境，本學期即捐助二地家扶各35萬元助學金，期能讓學子們於疫情後順利註冊，也盼藉此拋磚引玉，引起更多企業和社會大眾，投入助學行列。