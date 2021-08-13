勞動部線上徵才明開跑 提供近3千職缺

又到畢業求職季，勞動部雲嘉南分署永康就業中心上午表示，明天起至8月29日舉辦線上徵才，邀集45家廠商、釋出近3千個職缺，近7成職缺待遇30K起跳，超過2千個免經驗，還有廠商開出月薪8萬的營建工程師職缺，歡迎青年朋友線上徵才投遞履歷，網址。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，今年疫情影響，許多徵才活動取消，但因應暑假求職旺季規畫線上徵才，希望幫畢業青年找工作，另8月下旬斗六就業中心也有線上徵才，預計600個職缺。

劉邦棟指出，永康就業中心線上徵才有台積電、聯電、群創、崧貿實業、富邦媒體科技、統一實業、大亞電線電纜、好帝一食品、海底撈火鍋等知名廠商參與，釋出2813個工作機會，產業含科技、製造、營造、觀光餐飲及服務業等。

疫情中仍有產業逆勢成長，劉邦棟舉例，台積大量招募工程師、南科廠也急徵數百名技術員，另面板廠瀚宇彩晶計畫新增一條生產線，開出近百名工程師、技術員職缺，這也是該公司南科廠自2005年量產以來首次擴充產能；另還有皆豪實業徵求營建工程師，開出月薪80K攬才，台灣順豐速運也開出最高薪70K要找貨車司機。