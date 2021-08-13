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豪雨鰲鼓濕地園區變水鄉澤國 觀海樓及部分路段封閉1周

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
豪雨讓鰲鼓濕地森林園區變成水鄉澤國，通往觀海樓路面出現積水。圖／嘉義林管處提供
豪雨讓鰲鼓濕地森林園區變成水鄉澤國，通往觀海樓路面出現積水。圖／嘉義林管處提供

受連日熱帶低壓及西南氣流影響，嘉義縣沿海豪大雨不斷，嘉義林區管理處管轄的東石鄉賞鳥勝地鰲鼓濕地森林園區遭水患，台糖調抽水機開啟濕地七孔水門，3條幹排火力全開，盡力排水，這幾天天氣雖放晴，但園區低窪地區積水仍未消退，在通往觀海樓路面及北堤區段積淹水未退，影響進出，嘉義林管處為遊客安全，即日起觀海樓暫時休館，台糖公司出動沙包將3公里至4公里800公尺處路段封閉。

嘉義林管處說，依照目前積水程度及氣象預報研判，雖然西南氣流受太平洋高壓影響減弱，仍須留意午後雷陣雨情形；與台糖公司討論濕地排水狀況後，觀海樓及北堤第1至3號賞鳥亭路段，預計封閉一周，到18日止，呼籲遊客不要涉險經過，維護安全。

另，人工濕地經強降雨，上方木棧道偶爾會出現積水，情況雖少見，遊客走在木棧道上仍須留意。每年10月至次年4月，大批黑面琵鷺會飛來台度冬，鰲鼓濕地森林園區是重要棲地，嘉義林管處委託台北市鳥會管理園區自然生態展示館。

鰲鼓園區有森林、農地、湖泊、沙洲、草澤等多樣自然環境，每年賞鳥季吸引無數候鳥從西伯利亞、大陸、韓國等地飛抵停棲度冬，形形色色水鳥集結成群，頗為壯觀，目前雖非賞鳥季，但野鳥生態仍豐富多樣。

豪雨讓鰲鼓濕地森林園區變成水鄉澤國，人工濕地木棧道周遭積水。圖／嘉義林管處提供
豪雨讓鰲鼓濕地森林園區變成水鄉澤國，人工濕地木棧道周遭積水。圖／嘉義林管處提供
豪雨讓鰲鼓濕地森林園區變成水鄉澤國，台糖啟動3條幹排排水。圖／嘉義林管處提供
豪雨讓鰲鼓濕地森林園區變成水鄉澤國，台糖啟動3條幹排排水。圖／嘉義林管處提供

鰲鼓濕地 嘉義 賞鳥

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