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尚騰嘉南汽車加碼投資南市7.96億 打造全新展售中心

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
尚騰嘉南汽車加速投資南市，未來完工示意圖。圖／經發局提供
尚騰嘉南汽車加速投資南市，未來完工示意圖。圖／經發局提供

投資台灣事務所本周核准「尚騰嘉南汽車股份有限公司 」 (中小企業加速投資行動方案)1家企業投資台南申請案，台南市政府經發局局長陳凱凌指出，尚騰嘉南汽車股份有限公司本次投資7.96億元、可創造35個就業機會，該公司目前正在北區(北安路)建造展售中心，並使用互動打造桌功能，以便客戶購買想要的商品。

經發局指出，「尚騰嘉南汽車」建置保時捷獨家800V、320kW DC直流快速充電設施，包含配置最高階的維修保養設備與擁有20年以上資歷的技師團隊，今年也在南紡置地廣場設立全球第一間的全新設計概念的都會Porsche Studio，服務南部地區消費者。

截至目前台南市通過「中小企業加速投資行動方案」的企業共計89案、投資額308億元、創造4388個工作機會。

黃偉哲市長表示，市府對於電動車發展前景有三大期許；期望中央對於電動車與自駕車推動政策持續加碼、法人與學界的研發成果能落實到產業界，市府對產業之研發補助、升級轉型政策能與業界期望結合。未來期盼透過市府團隊與業界共同努力，將台南打造成為智慧車輛示範城市。

黃偉哲 保時捷

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