快訊

北市警人事地震引不滿 柯文哲：待久會和黑道變朋友

追拉法葉弊案不法所得 檢扣押汪傳浦妻小4億美元成功！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

娃娃機店有條件開放 嘉義縣訂防疫措施加強稽查

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣訂娃娃機店防疫措施，針對專人管理，要求業者有專人可在20分內立即處理，場域內應張貼載明管理人聯絡資訊。圖／嘉縣府提供
嘉義縣訂娃娃機店防疫措施，針對專人管理，要求業者有專人可在20分內立即處理，場域內應張貼載明管理人聯絡資訊。圖／嘉縣府提供

娃娃機店從本土疫情升溫後禁止營業，現在疫情降級，許多業者及客人紛紛詢問何時復業？中央訂防疫標準不明確，要求專人管理，增加業者人事負擔，窒礙難行，嘉義縣訂娃娃機店防疫措施，針對專人管理，要求業者有專人可在20分內立即處理，場域內應張貼載明管理人聯絡資訊。

縣府經發處說，娃娃機店縣轄列管172家，約有1782台機台，防疫三級警戒到7月26日前，共稽查382家次，7月27起縣內娃娃機店復業至8月11日，針對防疫措施稽查已達101家次。

娃娃機店防疫措施，包括專人管理、機台清消、總量管制，場主部分：單一進出口: 非屬店面式或有多處進出口店家，應設阻絕措施，進出口處備妥酒精及量體溫設施, 店內禁止飲食喝水及抽菸

隨時監控，設置實聯制、民眾入內應配戴口罩。機台消毒: 兌幣機台應每2小時及店面環境每8小時消毒。總量管制: 店面面積計算總容納人數 (1人/坪)張貼進出口，管制人流，清消錄簿: 記錄店內各項消毒時間。

商品消毒: 娃娃機內商品應進行消毒後才能置入。機台每2小時進行消毒記錄清消記錄簿。減少以小換大設計模式，避免與民眾接觸，如有疫調需求或發生診案例，需配合縣府各項強制命令指引，疫情警戒期間需依政府各項防疫措施命令進行滾動式調整配合，縣府得要求出示監視畫面查核，違反防疫措施勸導不改善，命令關閉依法裁處，改善後才能復業。

嘉義縣訂娃娃機店防疫措施，針對專人管理，要求業者有專人可在20分內立即處理，場域內應張貼載明管理人聯絡資訊。圖／嘉縣府提供
嘉義縣訂娃娃機店防疫措施，針對專人管理，要求業者有專人可在20分內立即處理，場域內應張貼載明管理人聯絡資訊。圖／嘉縣府提供

疫情 口罩 抽菸

延伸閱讀

男子失業2個月請領不到防疫救助 竟持磚頭怒砸郵局ATM

女足集訓遇場地凹陷、盥洗問題 國訓中心提配套

防疫CP值成顯學 水岸重劃區2房詢問度大增

嘉義市民「整合性健康篩檢」16日重啟 為防疫少這2項目

相關新聞

豪雨鰲鼓濕地園區變水鄉澤國 觀海樓及部分路段封閉1周

受連日熱帶低壓及西南氣流影響，嘉義縣沿海豪大雨不斷，嘉義林區管理處管轄的東石鄉賞鳥勝地鰲鼓濕地森林園區遭水患，台糖調抽水...

勞動部線上徵才明開跑 提供近3千職缺

又到畢業求職季，勞動部雲嘉南分署永康就業中心上午表示，明天起至8月29日舉辦線上徵才，邀集45家廠商、釋出近3千個職缺，...

影／《火神》心得反映心聲？台南消防幹部：淪作文比賽

以消防員為創作主題的公視電視劇《火神的眼淚》，吸引不少人追劇，台南市消防局長李明峯看過後很感動，要求分隊長以上近90名主...

尚騰嘉南汽車加碼投資南市7.96億 打造全新展售中心

投資台灣事務所本周核准「尚騰嘉南汽車股份有限公司 」 (中小企業加速投資行動方案)1家企業投資台南申請案，台南市政府經發...

娃娃機店有條件開放 嘉義縣訂防疫措施加強稽查

娃娃機店從本土疫情升溫後禁止營業，現在疫情降級，許多業者及客人紛紛詢問何時復業？中央訂防疫標準不明確，要求專人管理，增加...

在地心產業／暴紅塔吉特 源自日本千層蛋糕

從飲料食品製造領域出身的豐喜食品公司董事長廖憲平，看似與烘焙界、千層蛋糕等關鍵字八竿子打不著邊，事實上，因為他在日本嘗了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。