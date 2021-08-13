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娃娃機店有條件開放 嘉義縣訂防疫措施加強稽查
娃娃機店從本土疫情升溫後禁止營業，現在疫情降級，許多業者及客人紛紛詢問何時復業？中央訂防疫標準不明確，要求專人管理，增加業者人事負擔，窒礙難行，嘉義縣訂娃娃機店防疫措施，針對專人管理，要求業者有專人可在20分內立即處理，場域內應張貼載明管理人聯絡資訊。
縣府經發處說，娃娃機店縣轄列管172家，約有1782台機台，防疫三級警戒到7月26日前，共稽查382家次，7月27起縣內娃娃機店復業至8月11日，針對防疫措施稽查已達101家次。
娃娃機店防疫措施，包括專人管理、機台清消、總量管制，場主部分：單一進出口: 非屬店面式或有多處進出口店家，應設阻絕措施，進出口處備妥酒精及量體溫設施, 店內禁止飲食喝水及抽菸。
隨時監控，設置實聯制、民眾入內應配戴口罩。機台消毒: 兌幣機台應每2小時及店面環境每8小時消毒。總量管制: 店面面積計算總容納人數 (1人/坪)張貼進出口，管制人流，清消錄簿: 記錄店內各項消毒時間。
商品消毒: 娃娃機內商品應進行消毒後才能置入。機台每2小時進行消毒記錄清消記錄簿。減少以小換大設計模式，避免與民眾接觸，如有疫調需求或發生診案例，需配合縣府各項強制命令指引，疫情警戒期間需依政府各項防疫措施命令進行滾動式調整配合，縣府得要求出示監視畫面查核，違反防疫措施勸導不改善，命令關閉依法裁處，改善後才能復業。
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