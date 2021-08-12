嘉義市民「整合性健康篩檢」16日重啟 為防疫少這2項目

嘉義市政府提供市民「整合性健康篩檢服務」，今年40歲以上市民免費，30歲至39歲則首次免費，但5月中旬因疫情嚴峻暫停，現已降為二級警戒，市府今宣布8月16日起重啟服務，但不提供需脫口罩才能檢查的項目，包括肺功能檢查、口腔黏膜檢查，將持續至10月15日，若有須延長會再研議。

市府指出，嘉市30歲以上市民超過10萬人，不過許多人有勞工健檢，覺不必重複做檢查，所以整合性健康篩檢以往開放半年、大約2萬人使用，這次4月27日起至5月14日暫停時，已有2919市民完成整篩，估計還會1萬7000多人來用此服務。

衛生局指出，今年聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院、部立嘉義醫院、陽明及慶昇共6家提供整篩服務，但本月底之前，必須於篩檢前2天完成線上預約或電話預約，嘉市民健康篩檢資訊系統（https://imsr.cichb.gov.tw/）明上午8點開放線上預約，各家醫院也同步可電話預約。

衛生局強調，為防疫每天預約有人數限制，且希望全程戴口罩檢查，所以暫停需脫下口罩才能檢查的2項服務，包括肺功能檢查，此原服務對象限45歲以上且慢性阻塞性肺病篩檢問卷結果異常者；另一項是口腔黏膜檢查，原對象為30歲以上吸菸或嚼檳榔習慣者。