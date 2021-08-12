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麥寮海淡廠估111年8月竣工 降低區內用水壓力

中央社 / 雲林縣12日電

雲林縣麥寮海水淡化廠今年初受疫情影響，部分進口設備交貨延誤，經濟部工業局長呂正華今天前往視察，預估明年8月完竣，屆時每日供應10萬公噸淡水，有效降低區內用水壓力。

麥寮海淡廠攸關雲林離島工業區麥寮區工業用水調節使用，被經濟部雲林離島服務中心列為重大建設追蹤，工業局也十分關注，呂正華今天到工地關心該廠施工進展。

呂正華說，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，移工引進也適度調整，期盼今年底就能將各項落後工程迎頭趕上，接著依原訂工期進行，順利在明年8月完工，降低區內用水壓力。

台塑石化公用事業部經理室協理王群禎簡報時表示，受疫情影響，以色列供應商交運設備均延後交貨，影響安裝時程，除了每週與原廠視訊會議，催設備交貨日期、縮短現場安裝時程，並請供應商儘量縮短試車時程，必要時會加班趕工試車。

王群禎提到，海淡廠有64名移工為統包搭架及營建鋼筋綁紮施工主力，限制移工入廠，也影響施工進度。

麥寮電廠經理室副總經理許嘉賢指出，植樁工程已全部完成，預處理池系統及設備基礎工程超前1.1%，廠房及控制工程微微落後4.4%，設備系統安裝落後27.7%最多，整體工程落後2.4%。

麥寮海水淡化廠在2017年動工興建，該廠參考美、澳先進作法，取水來源及濃縮海水採用密閉管線，濃縮海水經過800公尺渠道充分混合後再排入大海，沒有海事工程，也不影響海洋生態及周遭環境，可日產10萬噸淡水，提供工業區3分之1以上用水。

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