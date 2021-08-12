疫情下七夕情人節分外親熱 黃偉哲：鬼月諸事不宜

COVID-19疫情趨緩，適值8月14日（農曆7月7日）七夕情人節即將到來，台南市長黃偉哲今天表示，情人見面，分外親熱，但農曆7月是鬼月，諸事不宜，還是要小心點。

黃偉哲今天在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會指出，台南市連續46天無確診病例，但市府將持續嚴密監控。黃偉哲同時呼籲8月14日七夕情人節時也要小心。

台南市政府衛生局長許以霖則公布台南市七夕情人節「防疫四要」，分別是「要保護」、「要專一」、「要快篩」、「要接種」。

許以霖表示，七夕情人節適值疫情期間，情人發生性行為應注意多層防護，正確使用口罩和保險套；慎選交往對象及單一性伴侶，拒絕施用毒品；留意自身身體狀況，建議使用愛滋快篩與COVID-19居家快篩；符合疫苗公費施打對象，應儘速預約登記。

另在9月開學防疫準備上，教育局長鄭新輝說，目前，台南市學校口罩庫存備用15週共191萬9573片，酒精備用4週1萬456公升，漂白水備用6週1萬8836公升，紅外線熱顯像儀109台，額（耳）溫槍2963支，用餐隔板13萬片。

至於沿、近海漁船防疫檢疫方面，若漁船有海上接觸史（進大陸、外國港口或接觸大陸、外國船舶），返港前船長應主動通報，返港停泊到指定的港口碼頭，量測體溫及漁船清消，船員後送採檢。