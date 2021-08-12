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台南5大市場推普度組合包 「台南便利送」今晚訂明天到

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
臺南市市場處力推電商購物平台，普渡組合包結合5大市場精華產品。圖／經發局提供
臺南市市場處力推電商購物平台，普渡組合包結合5大市場精華產品。圖／經發局提供

防疫期間，一年一度「中元普渡」還是不能少，為減少在市場群聚停留，台南市經發局市場處輔導大溪北地區市場（麻豆市五、西港、佳里中山、善化與新市市場），推出限時限量中元普度組合商品加碼送活動，以振興市場經濟。

台南市經發局表示，豪華普渡組合收納五大市場精華名攤，推出澎派包、祈福包、包山包海組、保庇包及小資組，舉凡西港油雞、善化三牲雞／鴨、新化水果禮盒等，都是熱門名攤秒殺商品，市民朋友輕輕鬆鬆準備普度供品，親朋好友相揪團購省時更省錢！

除了大溪北地區限量普渡豪華包外，經發局長陳凱凌表示，在市場處的輔導及協助下，各市場紛紛開發普渡商品組並免費上架銷售。「台南便利送」電商平台讓民眾宅在家就能安心購物，透過電子支付零接觸達到防疫效果，也能藉此推動數位商機，創造新的防疫經濟平台。

市場處長陳豪吉表示，年輕人生活忙碌無暇準備，拜拜文化也講求化繁從簡，即日起透過台南便利送，普度常見「三牲四果」只要動動手指就可以買到市場熱門商品，而且24小時不打烊，晚上購隔天送，疫情之下供品也能準備得快又好，鼓勵民眾可以多多利用台南便利送官網https://ddl.ewebs.tw/tainan/。

普渡 電商

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