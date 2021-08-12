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灌溉設施變身親水綠帶 斗六後庄埤斥資億元大改造

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府「後庄埤」環境改善計畫將設2處入口，並建造友善步道及園內步道，另設休憩座椅、解說牌等，民眾不僅可以步行環埤，還能閱讀埤塘故事，寓教於樂。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府「後庄埤」環境改善計畫將設2處入口，並建造友善步道及園內步道，另設休憩座椅、解說牌等，民眾不僅可以步行環埤，還能閱讀埤塘故事，寓教於樂。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六市龍潭里「後庄埤」原是農田水利的灌溉埤塘，3年多前橡皮壩啟用，環境也變得和往昔不同，被民眾視為鬧中取靜的秘境，雖有得天獨厚的地理優勢，但民眾認為休閒空間仍不足，希望能優化景觀，縣府今獲中央補助經費，計畫投入近億元、分三階段打造休閒親水綠帶，整體建設預計明年底完工。

縣長張麗善今天率縣府水利處人員，與立法委員林文瑞、水利署副署長黃宏莆，及副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵等人，到龍潭里召開計畫說明會。

龍潭里長關紋舜說，後庄埤滯洪排水設施，長年的功能是蓄水及灌溉，主要供應下游近360公頃的農地使用；後庄埤地理位置頗具優勢，除位處市郊，當地環境也很清幽，但因疏於環境維護，易雜草叢生或被棄置垃圾。

張麗善表示，縣府6月向水利署提案「後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫委託技術服務案」，今天審核通過並獲補助，工程將採3期進行；第1期投入5397萬元改善既有閒置空間，重現基地生態及人行空間，第2期預計投入1700萬元導入兒童遊戲設施，增加親子共融空間，第3期預計投入2850萬元串聯步道及護岸，完善周邊步行設施。

張麗善指出，該處規畫建置2處主、次要入口及廣場，並建造70公尺友善步道、250公尺園內步道及400公尺排石護岸，另有休憩座椅、照明設備、解說牌與水域植生和喬木，總計休閒環境面積約1.2公頃，綠地面積約3千平方公尺，活動表演廣場則有400平方公尺。

曾任農田水利會長的立委林文瑞表示，後庄埤擁有得天獨厚的發展潛力，從灌溉水利設施升級成休閒場域，加上與相鄰斗六人文公園、運動公園及雲林科技大學學區等的串接，勢必能成為兼具環境生態與觀光休閒的新去處，達到寓教於樂目的。

雲林縣斗六市龍潭里「後庄埤」位處市郊，鬧中取靜。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市龍潭里「後庄埤」位處市郊，鬧中取靜。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市龍潭里「後庄埤」原是農田水利的灌溉埤塘，3年多前橡皮壩啟用，環境也變得和往昔不同，被民眾視為鬧中取靜的秘境，但雖有得天獨厚的地理優勢，民眾認為休閒空間仍不足希望優化。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市龍潭里「後庄埤」原是農田水利的灌溉埤塘，3年多前橡皮壩啟用，環境也變得和往昔不同，被民眾視為鬧中取靜的秘境，但雖有得天獨厚的地理優勢，民眾認為休閒空間仍不足希望優化。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府今獲中央補助經費，計畫投入近億元、分三階段打造「後庄埤」休閒親水綠帶，整體建設預計明年底完工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今獲中央補助經費，計畫投入近億元、分三階段打造「後庄埤」休閒親水綠帶，整體建設預計明年底完工。記者陳苡葳／攝影

斗六 張麗善 水利署

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