灌溉設施變身親水綠帶 斗六後庄埤斥資億元大改造

雲林縣斗六市龍潭里「後庄埤」原是農田水利的灌溉埤塘，3年多前橡皮壩啟用，環境也變得和往昔不同，被民眾視為鬧中取靜的秘境，雖有得天獨厚的地理優勢，但民眾認為休閒空間仍不足，希望能優化景觀，縣府今獲中央補助經費，計畫投入近億元、分三階段打造休閒親水綠帶，整體建設預計明年底完工。

縣長張麗善今天率縣府水利處人員，與立法委員林文瑞、水利署副署長黃宏莆，及副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵等人，到龍潭里召開計畫說明會。

龍潭里長關紋舜說，後庄埤滯洪排水設施，長年的功能是蓄水及灌溉，主要供應下游近360公頃的農地使用；後庄埤地理位置頗具優勢，除位處市郊，當地環境也很清幽，但因疏於環境維護，易雜草叢生或被棄置垃圾。

張麗善表示，縣府6月向水利署提案「後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫委託技術服務案」，今天審核通過並獲補助，工程將採3期進行；第1期投入5397萬元改善既有閒置空間，重現基地生態及人行空間，第2期預計投入1700萬元導入兒童遊戲設施，增加親子共融空間，第3期預計投入2850萬元串聯步道及護岸，完善周邊步行設施。

張麗善指出，該處規畫建置2處主、次要入口及廣場，並建造70公尺友善步道、250公尺園內步道及400公尺排石護岸，另有休憩座椅、照明設備、解說牌與水域植生和喬木，總計休閒環境面積約1.2公頃，綠地面積約3千平方公尺，活動表演廣場則有400平方公尺。