中南部第一個以海巡船艦造型設計 新建布袋安檢所動土

海巡署新安檢所廳舍、嘉義縣布袋安檢所，上午在布袋鎮第三漁港舉行動土典禮，是中南部第一個船艦造型安檢所，預定明年啟用，縣長翁章梁、海巡署中部副分署長林彥、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、嘉義區漁會理事長戴澤文出席動土，完工啟用除讓海巡弟兄服勤更舒適，為布袋添加特色景點。

安檢所腹地約2200平方公尺，總工程費4300萬元，除有無障礙汽車、機車停車位外，為滿足漁民作業、漁獲運銷及觀光休閒人車需所需，基地內再增設8輛汽車停車格、10輛機車停車格。

翁章梁說，新安檢所船艦造型是建築師陳文祥巧妙之作，做為公共建設聳立第三漁港，完工後雄偉壯闊，規畫設計早在2011年就完成，經費至今才到位，預計400多工作天後，安檢所就可跟大家碰面，期許這個空間能讓海巡弟兄有更舒服值勤環境，為布袋再添特色景點。

林彥說，興建新安檢所，在先前籌備事宜及預算爭取，獲嘉縣府與布袋地方仕紳協助，才得以順利推動，感謝立委蔡易餘支持興建。另，海巡署中部分署第四岸巡隊新任隊長，上午舉行布達交接典禮，林彥主持，林彥肯定原任隊長邱仁道在雲嘉服務期間，各項專案工作圓滿達成，勤業務評比獲優等以上名次不計其數，海巡署借重其長才，陞遷第三(新竹)巡防區指揮部主任。