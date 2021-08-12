疫情趨緩 台澎藍色公路陸續復航

國內疫情趨緩，雖維持2級警戒，停航近3個月的台澎海上交通陸續復航，其中嘉義布袋航線「凱旋8號」13日將首航，初估帶來240位旅客的人潮。

澎湖縣政府旅遊處表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在5月升溫之後，中央宣佈3級警戒，各項活動幾乎全數停擺，澎湖對外的交通，航空減班，海運幾乎停航，直到疫情趨緩、警戒降至2級後，各項活動陸續解禁。

澎湖海上交通，航行高馬航線的臺華輪，也率先恢復每週一、三、五載客貨航行，至於嘉義布袋、台南將軍等的交通客輪，其中凱旋8號客輪13日首航，初估載來有超過240位旅客，這也是疫情降級後首波人潮。

旅遊處表示，嘉義布袋、台南將軍等航線，在出發前，配合檢疫，旅客須購買快篩試劑進行檢驗，陰性才可搭船。