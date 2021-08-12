立委邀知名餐飲業者 贈奇美醫院特色產品挺醫護
立委林宜瑾與服務處執行長朱正軒中午率台南!’M COFFEE、甜玉軒、異人館、Bye Bye Blues、陳爸的白頭翁果園、小屋家文創空間等在地業者，前往永康奇美醫院捐贈愛心餐盒500份給第一線醫護加油打氣。永康奇美醫院總院長邱仲慶代表接受，感謝在地業者提供美食餐飲。
!’M COFFEE總監表示，「這場疫情戰役中沒有人是局外人！」甜玉軒果醬主理人林瑋勳說，疫情改變了我們的生活，讓我們更珍惜當下，非常支持「行有餘力幫助第一線醫護人員」的理念。
林宜瑾表示，響應的業者小屋家文創空間雖非餐飲業，仍積極響應這次聯合捐贈，運用專業設計巧思，為醫護特製立牌加油打氣，協助夥伴一同讓活動順利進行。
朱正軒表示，醫護在第一線守住，戰線後方社會各界齊心協力共出己力，絕對是台灣得以在全球疫情風暴中穩住的關鍵，不缺席的民間力量令人感動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言