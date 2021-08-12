立委邀知名餐飲業者 贈奇美醫院特色產品挺醫護

立委林宜瑾與服務處執行長朱正軒中午率台南!’M COFFEE、甜玉軒、異人館、Bye Bye Blues、陳爸的白頭翁果園、小屋家文創空間等在地業者，前往永康奇美醫院捐贈愛心餐盒500份給第一線醫護加油打氣。永康奇美醫院總院長邱仲慶代表接受，感謝在地業者提供美食餐飲。

!’M COFFEE總監表示，「這場疫情戰役中沒有人是局外人！」甜玉軒果醬主理人林瑋勳說，疫情改變了我們的生活，讓我們更珍惜當下，非常支持「行有餘力幫助第一線醫護人員」的理念。

林宜瑾表示，響應的業者小屋家文創空間雖非餐飲業，仍積極響應這次聯合捐贈，運用專業設計巧思，為醫護特製立牌加油打氣，協助夥伴一同讓活動順利進行。

朱正軒表示，醫護在第一線守住，戰線後方社會各界齊心協力共出己力，絕對是台灣得以在全球疫情風暴中穩住的關鍵，不缺席的民間力量令人感動。