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人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

立委邀知名餐飲業者 贈奇美醫院特色產品挺醫護

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
立委林宜瑾與服務處執行長朱正軒率台南在地業者提供餐飲美食支持醫護。圖／朱正軒提供
立委林宜瑾與服務處執行長朱正軒率台南在地業者提供餐飲美食支持醫護。圖／朱正軒提供

立委林宜瑾與服務處執行長朱正軒中午率台南!’M COFFEE、甜玉軒、異人館、Bye Bye Blues、陳爸的白頭翁果園、小屋家文創空間等在地業者，前往永康奇美醫院捐贈愛心餐盒500份給第一線醫護加油打氣。永康奇美醫院總院長邱仲慶代表接受，感謝在地業者提供美食餐飲。

!’M COFFEE總監表示，「這場疫情戰役中沒有人是局外人！」甜玉軒果醬主理人林瑋勳說，疫情改變了我們的生活，讓我們更珍惜當下，非常支持「行有餘力幫助第一線醫護人員」的理念。

林宜瑾表示，響應的業者小屋家文創空間雖非餐飲業，仍積極響應這次聯合捐贈，運用專業設計巧思，為醫護特製立牌加油打氣，協助夥伴一同讓活動順利進行。

朱正軒表示，醫護在第一線守住，戰線後方社會各界齊心協力共出己力，絕對是台灣得以在全球疫情風暴中穩住的關鍵，不缺席的民間力量令人感動。

疫情 文創 醫護人員

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