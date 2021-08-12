嘉市蘭潭水舞度過旱期及疫情 明晚將開演

嘉義市蘭潭音樂噴泉的水舞表演因枯水期，今年2月1日起暫停展演，原預計7月30日恢復展演，又出現嘉縣工廠染疫群聚案，再延期；市府今宣布8月13日晚間7點半起復演，趕上七夕情人節，呼籲民眾依循防疫指引，市府人員本周五、六會在場管控。

市長黃敏惠說，疫情雖降級但並沒解封，前往蘭潭欣賞音樂噴泉，應全程配戴口罩、保持至少1公尺以上之安全距離，並避免群聚。

據了解，市府原本有在蘭潭水庫邊設實聯制的QRCODE，後來考量該處屬開放場域、空曠場所，實聯制的意義恐不大，取消撤掉立牌，不過明天及後天，市府仍會去現場宣導戴口罩、保持距離等，萬一真的超過100多人，會管制拉開人與人的距離或勸離，提醒每天都有3場，不必急著去欣賞。

市府觀光新聞處指出，蘭潭音樂噴泉為國內現最大的常設型戶外音樂噴泉，觀賞寬度及最高水柱均可達50公尺，搭配七彩燈光效果，還有9首特色曲目，在每晚7點30分、8點30分及9點30分共演3場次，每次演出時間10分鐘，演出前後，也會播放中、英、日三語介紹詞，友善國際旅客。