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斗六雲林溪護岸邊路面塌陷 道路封閉預計搶修2.5個月

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市雲林路2段6巷、中華影城斜對面馬路，本月10日驚傳路面塌陷，目前雙向道路持續封閉中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市雲林路2段6巷、中華影城斜對面馬路，本月10日驚傳路面塌陷，目前雙向道路持續封閉中。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六市雲林路2段6巷、中華影城斜對面馬路，本月10日驚傳路面塌陷，警方緊急封閉雙向道路，縣府並通知施工廠商搶修，縣長張麗善今天前往視察時指出，整體修復約需75日曆天，目前道路持續封閉中，預估21日前完成臨時擋土支撐道路，盡可能先恢復「單向雙邊」通車。

據了解，10日晚上6點50分左右，有下班民眾經過雲林路2段6巷路段發現，路面出現逐漸塌陷現象趕緊報警，警方立即封閉全線；由於該處正在進行雲林溪截流工程，縣府水利處也通知廠商到場協助。

因該路段是台西客運大客車停車場兼保養廠唯一出入的要道，為了能讓大車先出去，共出動縣府、公所、監造單位及承包商共52人，及3部挖土機、8車次卡車，於11日凌晨3時初步搶修完成，避免災害擴大。

經相關單位漏夜調查，塌陷範圍約36平方公尺，深度超過1公尺，研判肇因可能是近期連日大雨導致路基掏空，使擋土牆沉陷及損壞，另一支在雲林溪段護岸邊的電線桿也明顯傾斜，幸好事發當時未有人車通過，無人員受傷或受困。

張麗善表示，由於附近有住宅區，交通使用率高，經台電及自來水公司搶修後，水電供應安全無虞，但通行部分仍需等待至下周完成臨時擋土支撐道路修復，後續緊接完成護岸搶修等相關作業，道路封閉期間，請用路人繞道通行，可改由保長路、西平路行駛。

雲林縣斗六市雲林路2段6巷、中華影城斜對面馬路，本月10日驚傳路面塌陷，目前雙向道路持續封閉中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市雲林路2段6巷、中華影城斜對面馬路，本月10日驚傳路面塌陷，目前雙向道路持續封閉中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右前）今天前往斗六市雲林路2段6巷塌陷路面視察修復狀況。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右前）今天前往斗六市雲林路2段6巷塌陷路面視察修復狀況。記者陳苡葳／攝影

張麗善 護岸

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