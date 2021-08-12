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台南重要門面將蛻變 民生路、中山路9月路平動工

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市區中山路、民生路為府城門面，不僅平時上下班車流量大，同時也是重要的觀光路線，市府工務局預計9月中執行路平專案。圖／台南市工務局提供
台南市區中山路、民生路為府城門面，不僅平時上下班車流量大，同時也是重要的觀光路線，市府工務局預計9月中執行路平專案。圖／台南市工務局提供

台南市區中山路、民生路為府城門面，不僅平時上下班車流量大，同時也是重要的觀光路線，但屢有民眾反映道路凹凸不平、騎車要閃坑洞，市府工務局預計9月中進場執行路平專案，期盼還給用路人平坦舒適的道路，除了提升通行安全，也為觀光帶來加分作用。

台南火車站到湯德章紀念公園圓環的中山路以及往安平方向延伸的民生路，為連接火車站周邊與安平的重要聯絡道路。由於2路段貫穿舊城核心地區、串連湯德章紀念公園周邊的歷史建築，並可到達安平，對於觀光及漫步台南市區相當方便，成了遊客主要的觀光路線之一。

工務局指出，圓環周邊道路無論是平時或假日交通流量都很大，上下班時間也是市民重要的通勤道路，因此，將針對路況較差的路段進行路平改善，包括火車站前圓環到湯德章紀念公園圓環的中山路段，以及湯德章紀念公園圓環至西門的民生路段。

工務局表示，此次中山路758公尺、民生路568公尺納入路平改善，全長約1.3公里，經費1301萬元，工程內容包括路面改善、孔蓋下地300多處及洩水坡度的調整，預計在9月10日至15日進場施作。為了減少對交通的影響將採夜間施工，施工期間採單側封閉，另側雙向通車。

火車站 歷史建築 路平專案

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