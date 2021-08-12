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影／這個被抓不用罰 家燕雨中群聚台南歸仁圓環上空

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁圓環鬧區路口出現數以千計群聚不受打擾 ，原來是家燕大會師。記者周宗禎／攝影
台南歸仁圓環鬧區路口出現數以千計群聚不受打擾 ，原來是家燕大會師。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區中心圓環南側路口周遭，昨晚出現成千上萬的小鳥，許多密密麻麻站滿電線，雨中肩並肩聊天、相互打理羽毛，更多在空中來回盤旋，無視大雨不斷；而下方就是連鎖超商、知名飲食街，車水馬龍嘈雜不堪，掩蓋了鳥群喧鬧聲，還是有路過民眾發現、冒雨駐足觀看。一旁住戶說，深夜鳥群才逐漸散去；很奇怪平常只有看到零星的燕子、附近也沒有什麼地方適合他們吃住，不知道他們都打哪裡來的。

農委會特有生物研究中心人員表示，這些腹部明顯白色的鳥類，是台灣部分地區常見的家燕，每年春夏在台繁殖季結束後，要離開前，會選擇適當的地點聚集，不久就會成群往溫度較高的南方遷徙；這是候鳥常見的遷徙行為，屬於大自然的現象之一。

林姓生物老師說，台灣是北方家燕南遷的「中繼站」，族群有一部分把台灣當成繁殖地，每年八月遷徙前會找尋地點「大會師」；群聚的地點附近應該有足夠的食物、又沒有被人類干擾，成鳥可以趁這個機會帶領幼鳥練習飛翔、訓練滯空能力，有遷徙經驗的老鳥彼此交流，熱鬧幾天以後會自然離開，如果地點適合，明年此時還會再來。家燕是亞洲、歐洲、非洲和美洲最常見候鳥。成鳥體長約17公分，喉頭和額頭為紅褐色，背部的藍黑色羽毛具有光澤。特色是「尾羽分叉甚長，白色胸前有黑色橫帶，像穿著禮服、打領結的紳士」。

亞洲許多家燕春、夏季在西伯利亞、中國大陸、韓國及日本等地區繁殖，度冬地為泰國、新加坡、菲律賓、印尼及婆羅洲等地。台灣剛好位於家燕分布中間地帶，又在遷移路徑上，因此一年四季都可見到家燕身影。

台南歸仁圓環鬧區路口出現數以千計群聚不受打擾 ，原來是家燕大會師。記者周宗禎／攝影
台南歸仁圓環鬧區路口出現數以千計群聚不受打擾 ，原來是家燕大會師。記者周宗禎／攝影
台南歸仁圓環鬧區路口出現數以千計群聚不受打擾 ，原來是家燕大會師。記者周宗禎／攝影
台南歸仁圓環鬧區路口出現數以千計群聚不受打擾 ，原來是家燕大會師。記者周宗禎／攝影

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