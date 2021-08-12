嘉南管理處：灌溉用水未影響七股潟湖養蚵

嘉南灌區二期稻作供灌中，台南七股漁民認為灌溉用水影響七股潟湖養蚵，農田水利署嘉南管理處今天否認說，七股灌區灌溉水路未直接銜接流入七股潟湖，灌溉用水流出農田也很少。

七股潟湖有漁民養蚵，且受潟湖水質及鹽度影響，嘉南管理處今天指出，七股灌溉水路未直接銜接流入潟湖，灌溉水主要用於農田灌溉，灌溉入農田後再流出餘水少之又少。

嘉南管理處表示，今年7月底熱帶性低氣壓帶來區域性豪雨，七股區灌溉用水已於7月28日中斷，8月流入七股潟湖的水，應是大排匯集上游暴雨雨水，無灌溉用水。嘉南管理處恢復七股區農田灌溉後，將和當地養殖業者保持聯繫溝通。

七股潟湖位於台南市七股區，是台灣第一大潟湖，當地人稱為「內海仔」，由沙洲與陸地海岸圍成水域，沙洲阻隔外部海浪，讓潟湖內風浪相對平靜，成為物種生長的良好場域，漁民利用環境優勢養蚵、捕魚，形成獨特的產業文化景觀。