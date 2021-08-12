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近10天灌進快5億!曾文水庫今年進水近9億噸 歷年第10

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫今年進水量已逾8億多，歷年排名第10。圖／南水局提供
曾文水庫今年進水量已逾8億多，歷年排名第10。圖／南水局提供

全國最大的曾文水庫集水區從8月2日颱風外圍環流加上西南氣流連續帶來豐沛降雨，水庫截至今天上午（8月12日）9時，累計進水4.85億立方公尺，已接近一座曾文水庫總蓄水量；南區水資源局統計歷年1月1日至8月10日累積進水量，110年累積進水量約8.9億立方公尺，64年以來排名第10名。

南化水庫也從2日下午開始調節性放水，放水量也達3.96億立方公尺，南水局副局長蘇柄源表示，這一波調解節放水已在8日上午關溢洪道，目前從永久河道（ PRO）及發電放水每秒50立方公尺持續放水，持續視降雨情形及入流量滾動檢討放水量，但水庫會操作維持蓄水量在接近229公尺的滿水位，將多一點水蓄留在水庫內，因應明年的用水。

曾文水庫今天上午水位在229.81公尺，接近230公尺滿水位，蓄水量5億多；而南化水庫也達滿水位180公尺，持續溢流中，自來水公司第六區處長盧烽銘表示，水情轉好年底前供水應無虞，8月底前會趁豐水期抽泥船進駐加速清淤，今年剛完工的防淤隧道也開啟3次排砂，希望早日達成庫容平衡，增加水庫容量，另一方面計畫增高溢流堰高度1.8公尺，增加蓄容量923萬立方公尺等，多管齊下，讓更多水留在南化水庫中。

南化水庫 曾文水庫集水區 西南氣流

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