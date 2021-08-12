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台南藏金閣降級後首拍 悶太久了高質量檜木家具盡出

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局藏金閣二手家具拍賣活動已暫停2個多月，將在8月14日舉行疫情降級後首拍活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局藏金閣二手家具拍賣活動已暫停2個多月，將在8月14日舉行疫情降級後首拍活動。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局藏金閣受疫情影響停拍2個多月後，8月14舉行降級後首拍賣活動，精選百餘件高質量檜木傢具及捷安特Bike Day極黑單車競拍，好物件盡出，有興趣者要把握機會。環保局表示，為做好人流管控，此次拍賣採室內外連線同步進行。

南市環保局長謝世傑表示，2級警戒規範室內限50人、室外限100人，索取號碼牌者優先入場，若室內人數達上限，未能進入室內主拍賣場，可在室外廣場喊價區透過同步連線方式，在副拍賣官的主持下，同步參與室內競標。活動當天藏金閣粉專也將直播，但不開放臉書觀眾競價，不受理直播文的出價留言。

藏金閣木工師傅在疫情期間，修繕了許多大型家具，已在藏金閣粉絲專頁公開商品細節圖文，民眾可於藏金閣粉絲專頁上的「#金大哥開箱文」作查詢，或於藏金閣官方網站拍賣寶物競標區預覽，也可在周一至周五開放時間至藏金閣現場感受實木家具的質感與香氣。

這次拍賣的Bike Day捷安特極黑單車是捷安特限量的鋁合金入門車款，搭配島野21速變速系統系，經過專業技師調校已恢復原有功能及良好性質，是通勤代步或休閒運動的最佳夥伴。

拍賣活動資收兌換服務正常舉辦，但戶外小農市集皆暫停1次，拍賣當天推出平價家具區買3件，其中1件免費（贈送最低價）優惠，至藏金閣臉書按讚，即可於美學班攤位免費領取培養土1包。藏金閣位於台南市東區府東街41巷6號。

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