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確診個案15909北部租車到嘉義市還車 停留5分鐘離開

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
台北市新冠肺炎確診個案15909，8月3日到9日在南部足跡。記者卜敏正／翻攝
台北市新冠肺炎確診個案15909，8月3日到9日在南部足跡。記者卜敏正／翻攝

台南市衛生局今天公布台北確診個案15909，8月3日到9日到台南訪友，期間8月4日還曾自行開車到嘉義市，嘉義市政府今天表示，案15909是從北部租車南下，因是「甲地取車、乙地還車」，當天下午在嘉義市車站附近車行還車，相關區域足跡已完成消毒。

嘉義市政府衛生局表示，案15909曾於8月4日來嘉義市是因還車，全程佩戴口罩，無接觸不確定之大眾，下車辦理還車業務後，停留時間不到5分鐘，隨即由友人開車載至其他縣市買花，在本市未有其他停留足跡。

嘉義市環保局也已在該案停留地點完成消毒，市府衛生局也請該汽車租賃業者，以稀釋的含氯漂白水徹底消毒該個案租賃的汽車，含方向盤、安全帶、座椅、門把等，並做好該公司的人員健康管理，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。

台南市衛生局今天發布新聞指出，台北市確診個案15909，8月3日下午4時左右自萬華區開車南下，借宿台南市六甲區友人住處；個案8月8日因淋雨出現頭暈、咳嗽及發燒等症狀，隔日至藥局購買快篩試劑，快篩呈現陽性，台南市衛生局當晚6時40分安排個案至醫院採檢，當天確診。

台南市衛生局指出，個案8月3至9日都在南部，期間在4日到5日間，曾前往嘉義市、彰化，據稱是前往買花，其他時間則都在台南市。

衛生局 嘉義 快篩

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