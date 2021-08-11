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台南暑期營隊好精采 永續教育綠屋頂對照極端氣候

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市永續教育綠屋頂及循環經濟新生活親子營連續兩天線上舉行，引領家長孩子覺察全球暖化對人類的影響。記者鄭惠仁／攝影
台南市永續教育綠屋頂及循環經濟新生活親子營連續兩天線上舉行，引領家長孩子覺察全球暖化對人類的影響。記者鄭惠仁／攝影

台南市永續教育綠屋頂及循環經濟新生活親子營，昨起連續兩天線上舉行，有近10所國小家長、學生參加。承辦學校崇學國小校長洪榮進表示，今年4、5月缺水、7、8月暴雨，這些極端氣候事件都跟全球暖化有關，這次次活動從氣候變遷的科普閱讀切入，引領家長孩子覺察全球暖化對人類的影響，進而連結SDGs聯合國永續發展目標的永續城市、負責任消費、和氣候行動。

兩梯次親子營共有崇學、崑山、億載、海佃、善化、東光、光復實小等國小60名家長和學生參與活動。活動上，老師張蘇越介紹日常廢棄物寶特瓶的循環再用妙法、親子共同動手DIY將寶特瓶製作成塑膠袋收納器；並介紹循環經濟的創新思維，請學生發想低碳生活的各種可行方式。

台南市環境教育輔導團老師張琬翔指出，此一營隊原本要安排親子到崇學國小參訪旗艦型綠屋頂示範場域，摘採綠屋頂植物落葉做拼貼畫和動手實驗，卻因疫情改為線上授課，但為促進互動，藉由漫畫圖文創作與溫度感測程式設計，讓學生了解綠屋頂能減緩熱島效應，並透過因材網全球素養的線上閱讀理解測驗，深入學習科普知識。

有家長表示，老師善用遊戲、影片、閱讀、實作等多種方式，孩子收穫滿滿且新奇有趣，明年還要參加。學生王郡陽說，上課時老師要大家做綠屋頂的漫畫筆記，「我知道綠屋頂可以隔熱、降溫，環保功能卓越，如果建物有綠屋頂，高樓層的溫度減少，冬天也比較保溫。」

學生劉宜萍則說，「謝謝發明綠屋頂的人以及環保人士的愛心，讓地球能避免受到汙染。」學生楊沐璇說，「我覺得綠屋頂很棒，因為可以改善我們的環境，讓大家的生活環境更舒服。」學生連卉晴則呼籲大家，「如果你無法把家變成綠屋頂，你也可以多種樹木減少二氧化碳。」

台南市永續教育綠屋頂及循環經濟新生活親子營連續兩天線上舉行，引領家長孩子覺察全球暖化對人類的影響。圖／擷取畫面
台南市永續教育綠屋頂及循環經濟新生活親子營連續兩天線上舉行，引領家長孩子覺察全球暖化對人類的影響。圖／擷取畫面

綠屋頂 親子 暖化

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