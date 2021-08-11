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「全球鯤鯓王用愛互助」七夕直播 詹雅雯唱出王爺信仰
「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府，結合全球鯤鯓王聯誼會的10間王爺廟，本周六將辦理「全球鯤鯓王用愛互助」線上直播七夕情人節特別慶典，邀請藝人于美人主持，歌手詹雅雯演唱，透過歌聲詮釋鯤鯓王359年來，陪伴信眾度過大小瘟疫的文化精神。
南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰說，直播共99分，當晚7點至8點39分，參與的10間王爺廟，除南鯤鯓代天府，還包括有鯤鯓王先鋒官台北代府殿、新北市板橋區鎮北宮、花蓮代天府、嘉邑代天巡府福安舘、財團法人二重港仁安宮、台南北門蚵寮保安宮、永康大灣南巡宮、高雄哈瑪星代天宮、泰國暹邏代天宮。
廟方說，透過網路聯合直播發揮「藝陣演義」、「初心」、「互助」為主題的王爺精神，首播此次活動主題曲「咱攏是囡仔 We Are the Children」，由金曲歌后詹雅雯主唱、「三金歌王」乱彈阿翔作曲、知名音樂人許常德作詞，「全球鯤鯓王用愛互助」線上直播連結：
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