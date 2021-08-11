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完美整合從農場到餐桌 雲林良作再獲國際亮點觀光工廠

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣副縣長謝淑亞（左起）、縣長張麗善今天至良作工場農業文創館貼紅榜祝賀入選國際亮點觀光工廠，董事長吳昆民（右二）代表接受。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（左起）、縣長張麗善今天至良作工場農業文創館貼紅榜祝賀入選國際亮點觀光工廠，董事長吳昆民（右二）代表接受。記者陳苡葳／攝影

雲林縣大埤鄉良作工場農業文創館，是國際知名服裝設計師吳季剛父親吳昆民所創，今年2度入選國際亮點觀光工廠，縣長張麗善說，良作工場農業文創館今年3月甫通過經濟部觀光工廠續期評鑑，再進階挑戰國際亮點觀光工廠評選，以優質「究好豬」品牌突破重圍入選；本月14日將恢復營業，希望藉此發揮國際影響力，待全球疫情緩和後，多吸引遊客來台觀光。

張麗善今天與副縣長謝淑亞等人，至良作工場農業文創館貼紅榜祝賀，張麗善說，觀光工廠主體是生產製造，透過推出自我品牌，將最好的產品宣傳出去，良作工場農業文創館經縣府輔導，不僅擦亮雲林縣觀光工廠品牌，也再度打響國際知名度。

吳昆民說，祥圃集團2010年建構豬肉產業六級化垂直整合，以動物營養品本業為基礎向下整合，並在大埤鄉豐田工業區成立良作工場農業文創館，榮獲星級溯源餐廳評鑑優良供應商，此外也推廣農食及環境教育。

張麗善指出，「究好豬」呈現產銷履歷「從農場到餐桌」的最大亮點，加上嚴格把關、照顧消費者食安，改寫雲林傳統農業新頁，也開創新價值。

建設處長李俊興表示，該館5月至7月因配合防疫休館，休館期間升級消防及防疫設施，也優化館內導覽服務、提升餐點質感與風味等，14日即將復館，期待能藉由這次獲獎的喜事，展現雲林觀光工廠的在地特色。

李俊興說，縣府今年成功輔導10家觀光工廠獲經濟部認證，成立雲林縣觀光工廠協會，希望促進觀光工廠發展及品牌曝光，預計9月推出整合行銷觀光工廠及商圈協會等商家，透過跨業結合活化地方產業。

觀光工廠 文創 品牌

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