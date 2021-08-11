完美整合從農場到餐桌 雲林良作再獲國際亮點觀光工廠

雲林縣大埤鄉良作工場農業文創館，是國際知名服裝設計師吳季剛父親吳昆民所創，今年2度入選國際亮點觀光工廠，縣長張麗善說，良作工場農業文創館今年3月甫通過經濟部觀光工廠續期評鑑，再進階挑戰國際亮點觀光工廠評選，以優質「究好豬」品牌突破重圍入選；本月14日將恢復營業，希望藉此發揮國際影響力，待全球疫情緩和後，多吸引遊客來台觀光。

張麗善今天與副縣長謝淑亞等人，至良作工場農業文創館貼紅榜祝賀，張麗善說，觀光工廠主體是生產製造，透過推出自我品牌，將最好的產品宣傳出去，良作工場農業文創館經縣府輔導，不僅擦亮雲林縣觀光工廠品牌，也再度打響國際知名度。

吳昆民說，祥圃集團2010年建構豬肉產業六級化垂直整合，以動物營養品本業為基礎向下整合，並在大埤鄉豐田工業區成立良作工場農業文創館，榮獲星級溯源餐廳評鑑優良供應商，此外也推廣農食及環境教育。

張麗善指出，「究好豬」呈現產銷履歷「從農場到餐桌」的最大亮點，加上嚴格把關、照顧消費者食安，改寫雲林傳統農業新頁，也開創新價值。

建設處長李俊興表示，該館5月至7月因配合防疫休館，休館期間升級消防及防疫設施，也優化館內導覽服務、提升餐點質感與風味等，14日即將復館，期待能藉由這次獲獎的喜事，展現雲林觀光工廠的在地特色。

李俊興說，縣府今年成功輔導10家觀光工廠獲經濟部認證，成立雲林縣觀光工廠協會，希望促進觀光工廠發展及品牌曝光，預計9月推出整合行銷觀光工廠及商圈協會等商家，透過跨業結合活化地方產業。