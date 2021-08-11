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打疫苗或快篩陰性才能上課 台南樂齡學員傻了乾脆放棄

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南雖已開放社大上課，但因有相關防疫規定，台南社大目前進行準備工作，16日才能復課。記者鄭惠仁／攝影
台南雖已開放社大上課，但因有相關防疫規定，台南社大目前進行準備工作，16日才能復課。記者鄭惠仁／攝影

社區大學已可實體上課，但規定老師必須打疫苗或是要做PCR檢測，仍無法立即復課，台南社大表示，將在下周一恢復實體上課，讓部分沒上完的課程可進行補課。而樂齡中心也可實體上課，卻因規定學員也要注射疫苗，若沒注射疫苗，必須快篩陰性才能上課，老師認為可能會降低尚未打疫苗學員上課意願。

中央疫情指揮中心已開放社區大學、樂齡學習中心10日起可讓學員入校上課，但教育部針對樂齡學習中心的防疫指引，除了規定老師要打疫苗，否則要做抗原快篩、PCR檢測外，學員也比照，台南市教育局收到通知後，昨天緊急通知學校。

有辦理樂齡課程的學校、單位也緊急公告，並調查已報名課程的學員是否尚有未打新冠肺炎疫苗，目前已有部分學員因還沒打疫苗，聽到這一規定，表示不參加課程。

有老師表示，部分課程都已完成報名，這幾天陸續開課，突然要求學員也必須施打疫苗的規定，讓人措手不及，對尚未施打疫苗的學員來說，難免會影響上課意願。依教育部的防疫指引內容，是為避免群聚感染致可能在社區發生零星傳播風險做此規定；研判樂齡中心學員為55歲以上，因多數都已打第1劑疫苗才有此規定。

反觀社區大學部分沒此規定，可能是社大學員年齡層較廣泛，從親子、年輕學生、到年長者都有，因疫苗不足，無法規定學員都要打疫苗。

台南社大表示，雖然超過半數課程都採線上，多數線上課程也陸續結束，但還有部分沒轉線上的課程，以及部分雖採線上但仍有不足，如木工、修繕等課程，都需補課，統計有75門。由於上課人數因教室空間等問題都有限制，加上還有部分老師還沒打疫苗，都要調查及準備，無法立即復課，將在下周一8月16日才能復課。

疫苗 社區大學 教育部

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