台南中元普度寺廟須送防疫計畫 納骨塔祭拜不開放

中元普度可能造成防疫的破口，台南市政府今天表示，目前全市已有7間廟宇因為要舉辦大型普度活動，送交防疫計畫審核通過，如果還有其他大型的普度也都要送交計畫審查，同時今年禁止舉辦平安宴等聚餐活動，公立納骨塔的普度祭拜也不開放民眾參與，但近日仍能入內參拜。

台南市政府民政局今天表示，目前已經提出防疫計畫審查通過的廟宇包括西港區的玉勒慶安宮，六甲區的赤山龍湖巖、六甲媽祖廟，安定區的保安宮、長興宮，安平區的城隍廟、開台天后宮。

民政局局長姜淋煌今天在防疫記者會中表示，各廟宇的普度活動都必須要限制在室內一人2.25平方公尺、50人以下，室外一人1平方公尺、100人以下，如果超過人數或活動的範圍 較廣，都必須向區公所提交防疫計畫，特別是如果有放水燈、或設大型的普度祭壇等，都必須送審。

活動現場都必須有單一的動線，入口處要有人員管制進出、人流，做好量體溫、消毒與實聯制，祭拜之後如果祭品要分送，最好直接送到對方處，避免人群聚集在現場，如果一定要現場領取，也必須分梯次，另外進香遊行、平安宴等都取消。

而如果民間公司行號、市場及社區等要舉辦普度祭拜，也都要遵守相關規定。