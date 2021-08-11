嘉市府所管轄場館 8月16日起有條件開放

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，嘉義市政府所管轄場館、兒少社區服務據點、社區關懷據點、社區大學與樂齡學習中心等據點，自16日起調整為有條件開放。

嘉義市社會處長林家緯今天表示，社會處所屬兒童、青少年及婦女福利服務中心、東西區社會福利服務中心、托育資源中心等場館，皆須落實防疫工作，入館前一律採預約並需配合實聯制、填寫健康聲明書、全程配戴口罩、保持社交距離，禁止飲食。

各場館工作人員服務期間，須全程配戴口罩，落實每日體溫量測及自我健康監測，針對活動空間及經常接觸的物品，每日應定時清消。

另兒少社區支持服務據點於開放實體課程前進行快篩檢測，並採梅花座，膳食正常供應，設置隔板或採分流用餐，減少接觸風險。

社會處指出，市府委外經營的長青綜合福利服務園區場館調整為有條件開放服務後，須遵守室內50人以下、實聯制等相關防疫規定。

在社區照顧關懷據點方面，已請各服務單位依據中央防疫指引先行填報防疫管理查檢表，社會處將派員至各據點針對查檢表進行輔導，輔導完成，由各單位函報市府審定後，才能開放服務。

嘉義市教育處長林立生表示，社區大學與樂齡學習中心配合中央防疫政策，暫停開放已達2個多月，因應中央宣布調降疫情警戒至2級，社大與樂齡學習中心可適度開放實體課程，人員管理應落實分班分流機制，妥善規劃學員進出動線，並加強清潔消毒。

林立生指出，社大與樂齡學習中心工作人員（含教學人員）與樂齡中心學員如未施打疫苗或第一劑疫苗施打未達14天者，須有3天內快篩或PCR陰性證明，並每7天進行一次篩檢；室內課程及活動場域禁止飲食，經評估無法配戴口罩的課程，應暫緩或調整課程內容。