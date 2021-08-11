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麻豆柚農組「快快公雞公益聯盟」 中秋公益賣文旦回饋家鄉

中央社 / 台南11日電

麻豆區青農李佳翰等人發起、今年邁入第7年「快快公雞公益聯盟」中秋公益文旦活動又來了，他們將銷售文旦柚所得20%捐獻各公益團體，10%捐獻麻豆區安業國小的教育儲蓄戶。

「快快公雞公益聯盟」的7名青農，包括李佳翰、李明彥、陳有信、李羚卉、張津雪、蔡文仁及李寶乾。「5012柚意思」的李佳翰說，夥伴們大多自安業國小畢業及居住在安業當地，大家一直都想貢獻心力回饋家鄉，今年特別發起幫助弱勢學生，學校會將捐款透過教育儲蓄戶妥善使用。

「快快公雞公益聯盟」可愛LOGO則是出自於「蒲公英農場」李羚卉的巧手，她說，因為果園不使用除草劑，必須要更勤奮管理柚園的草相，農友每日早起勤奮工作就像公雞一樣，也期望民眾跟著快快公雞勤奮的腳步，一起發揮愛心做公益。

對於青農的努力，安業國小校長陳宏吉非常感動，他說，「十年樹木、百年樹人」，學校教育學子們的心就如同柚農悉心照顧柚園，期許學校能和青農一起讓地方越來越好。

台南市長黃偉哲表示，柚農透過台南市每年舉辦的文旦評鑑大賽，不斷地彼此切磋，互相學習栽培技術提升品質。尤其今年參與「快快公雞公益聯盟」的7名青農，他們的文旦柚都取得農產品生產追溯及產銷履歷驗證，並且都以草生栽培，不使用除草劑，品質保證讓消費者滿意。

農業局長謝耀清表示，「快快公雞公益聯盟」捐獻公益團體，包括北台南家扶中心、創世基金會台南分院、南台南家扶中心、台南市流浪動物愛護協會、犯罪被害人保護協會台南分會、慈光身障協會及瑞復益智中心。歡迎民眾支持公益，訂購資訊可掃QR-code或連結至https://reurl.cc/2gMqEm

青農 文旦 家扶中心

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