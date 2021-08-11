雲林家扶親子創作力爆棚 「希望繪本」畫笑淚中的蛻變

家住雲林縣台西鄉的17歲阿中，原是沈默寡言的男孩，長年與印尼籍媽媽生活，但因媽媽身體不好，他常得幫忙顧店，重心全放家中，5年前雲林家扶中心台西希望教室成立，媽媽鼓勵阿中參加，現在他蛻變成獨當一面的烏克麗麗樂手與主唱。台西希望教室至今幫助30家庭，走出家門、增強自力能力，大家今年合力創作出一本「希望繪本」，今天正式發表，並計畫贈350本予縣內幼兒園、國小及各圖書館收藏。

阿中爸爸在他年幼時就因病過世，他長年與媽媽一起生活，後受到雲林家扶中心扶助，阿中因緣際會踏入台西希望教室學習烏克麗麗，本來肢體動作扭捏，說話也很小聲的他，越學越有興趣，現在不但能很有自信開口唱歌，也把烏克麗麗技巧練得純熟，時常挑戰艱難曲目。

小柏是準高二生，12歲時加入台西希望教室樂團，容易害羞的她，起初練習唱歌不僅唱的很小聲，也常低著頭或面無表情，到外地表演還得靠音響人員將聲音開到最大，才聽得見她的嗓音，經過多年調適，小柏也愛上表演，越唱越自在，同時擅長彈奏烏克麗麗、吉他，她也規畫大學將讀音樂科系，成為真正的音樂人。

台西希望教室駐站社工李欣薇說，台西希望教室緣起社區興力服務方案，提供海線家庭兒少培育、發展課輔班及晚餐供應等服務，並發展烏克麗麗才藝隊，及媽媽非洲鼓隊，用另一種形式鼓勵家扶親子接觸不同生活。

李欣薇說，受助家庭的孩子，以前遇到突發狀況發生，容易不知所措，不懂如何處理，透過音樂帶給他們療癒及成長，進階到海邊、車站或街頭表演、累積經驗，最大的改變就是抗壓性提升，面對壓力來襲也能調適的很好。