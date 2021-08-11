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台南1次性用品暴增 垃圾車當資源回收車度難關
新冠肺炎疫情3級警戒期間，因消費習慣改變，1次性用品用數量快速攀升，外帶紙餐具、容器更是爆量，台南市人口稠密區原有的回收車已無法負荷，環保局調度壓縮車支援，將紙類、塑膠類等置入壓縮艙壓縮，載到回收場後再行分類。
台南市環保局統計，今年5月較去年同期比較，平均每日資源回收量增加16%約16公噸，6月更是進一步攀升，與去年同期相比每日爆增30%約31公噸。
環保局表示，以壓縮車支援收運資源回收物，主要在東區、中西安平區、北區、南區、安南區及永康等人口稠密的行政區。環保局強調，以垃圾壓縮車應變收運資源回收物時，會於車輛側邊、後方等明顯處懸掛「本車次支援資源回收收運」布條，以方便民眾辨識，現場清潔人員也會協助引導，並提醒民眾投入前將玻璃瓶罐先分類出來。
環保局長謝世傑表示，由於資源回收物大增，不僅回收車調度不來，連清潔隊回收人力也很吃緊，須調日班清潔隊員協助執勤，以壓縮車載運回收物乃不得已的變通方式，並非把資源回收物當垃圾處理。目前疫情趨緩，盼大眾減少使用1次性產品、紙餐具等，從源頭做好垃圾減量。
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