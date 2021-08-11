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可游泳了！嘉市泳池有條件開放 極限運動籃球場未放行
嘉義市政府今天下午將宣布，社區大學與樂齡學習中心、游泳池都在防疫管理指引下，有條件適度開放實體課程，但必須管控教室容留人數，但對於許多民眾爭取的籃球場、極限運動直排輪，因無法實名制，且參與運動者都是青少年、未注射疫苗，目前仍不開放。
疫情逐步解封，嘉義市府近期開放東區運動中心、市立體育場，今宣布社大、樂齡教室、游泳池也有條件開放，但戶外籃球場、直排輪溜冰場至今未開放，許多青少年家長、社團老師，都爭取開放北香湖公園旁極限運動場，還鼓勵家長「一人一信」向市長陳情，讓孩子能到室外揮汗運動。
教育處處長林立生表示，的確收到許多爭取開放建議，市府也了解民眾、青少年渴望恢復正常活動，但目前疫情仍二級警戒，開放場館必須採實名制規範，東區運動中心、游泳池場館，只要採取實名制並提出防疫計畫都可有限度開放，另網球、羽球、桌球場館，運動時可保持距離，肢體接觸少，這次也有限度開放。
林立生說明，戶外開放空間的極限運動場、籃球場，主要運動人口是青少年，多尚未接種疫苗，運動時肢體接觸機會多，而且開放式場所無法實名制管理，容易出現疫情破口，因此未在這次開放項目中，但若有單位團體提出比賽、活動專案申請，提出防疫計畫，市府可有條件專案開放。
他說，社區大學與樂齡學習中心適度開放實體課程，但管控教室容留人數每人應達2.25平方公尺以上，人員管理應落實分班分流機制，妥善規畫學員進出動線，加強公共空間消毒；嘉義市自8月10日起游泳池也有條件開放，一般民眾須採預約入場或人員造冊，業者也需明確區分會員、教學及一般泳客時段。
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