疫情後首場大型活動 「一見雙雕」藝術季七股鹽山登場

今年邁入第10年的「一見雙雕」藝術季，因疫情延後2個多月，今天在台南七股鹽山由「濱海鹽樂園」的鹽雕率先登場，21日接續由馬沙溝海水浴場的漂流木雕創作主題接續登場，台南市長黃偉哲說，希望遊客把握暑假的尾巴，到台南濱海地區盡情地遊玩，欣賞美麗的鹽雕與木雕，曬太陽提振免疫力也享受吃台南美食。

由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的一見雙雕藝術季，往年都是以鹽雕與沙雕為主，今年改以鹽雕與木雕為主，呼應大雨過後漂流木多，會堵塞水庫河道等成為環境廢棄物，但透過藝術手法就成為漂流木地景藝術展，除帶來藝術驚奇外，也能融入環保意識。

雙雕策展人鄭凱元表示，今年以「愛你而已－鹽續幸福雲嘉南」為主題，打造童話城堡與豐富生態的鹽樂園，作品包含「LOVE雙心奇緣」、「喔熊黑琵樂透『踩』」、「海蘿拉鹽精靈」、「蟹老闆的家」等等，今年作品是可以親近的，城堡不是高高在上，還打造沙灘遊樂區，疫情解封後小朋友就可以進入遊玩。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，隨著疫情趨緩率先開啟藝術、觀光新體驗，今年在七股鹽山運用約180噸的鹽，打造「濱海鹽樂園」，疫情下大家都苦悶太久了，邀請大家來到鹽城堡享受幸福。在鹽雕展館內有一組漂流木打造的針筒，作品名稱為「一臂之力」，黃偉哲也鼓勵大家儘快施打疫苗。

新上任台鹽董事長吳容輝也表示，配合一見雙雕活動，七股鹽山門市優惠到9月底，周五至周六、周日3天鹽滷咖啡和鹽滷豆花買一送一，七股鹽山因疫情也好久沒有開放，在落實防疫措施後歡迎出來曬曬太陽。