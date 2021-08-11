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豪雨後台南清潔隊總動員抗登革熱 一上午清42噸垃圾
台南市環保局37個區清潔隊今天暫停其他工作，全數投入大掃除，周六8月14日也將動員志義工同步掃街、清除水容器等工作，要趕在大雨過後1周內完成第1波病媒蚊孳清工作，希望被大雨弄亂的市容在本周內恢復原有整潔樣貌。
台南市環保局表示，疫情已降為2級，8月起環保局將恢復辦理「環境清潔日」。今天的大掃除，環保局共出動清掃人數1058人，清理處數約2873處，目前共清除5658個積水容器、清理出42公噸垃圾，其中大部分是落葉、淤泥。清潔隊員整理轄內環境時，許多區里、志工都帶著清除工具加入清掃行列，認為「自己家園自己清，天經地義」，全依賴清潔人員實在是太說不過去了。
環保局南區清潔隊退休班長梁坤財，現為南區開南里長，他說，自家的環境本來就應該自己守護，不能全依賴清潔隊來清理，特地號召里內志工一起整理環境；很擔心大雨過後助長登革熱病媒蚊孳生，現在全市很多地區的誘卵桶陽性率居高不下，一定得做好「巡、倒、清、刷」，現在全國重心在新冠肺炎防疫，千萬不能讓登革熱來攪局。
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