聽新聞
test
0:00 / 0:00
藝文紓困每案給8萬元 嘉義縣公布藝文振興提案計畫
嘉義縣政府為減緩新冠肺炎疫情對藝文產業衝擊，推出「嘉義縣110年藝文振興提案計畫」，凡嘉義縣立案演藝團隊都可在20日前，以線上或紙本郵遞方式，向嘉義縣表演藝術中心提出申請，計畫將擇優補助12案，每案給予活動經費8萬元，紓困振興在地藝文發展。
表藝中心歡迎嘉義縣立案演藝團體，踴躍發揮創意，針對表演藝術中心戶外園區，策畫兼具可行、創新、完整活動提案，每團隊最多可提2案，在今 年10至12月執行，期待催化在地藝文產業復甦。
表演藝術產業一向有「興於百業之後，衰於百業之前」脆弱性，自從防疫三級警戒開始，全國表藝產業受到巨大衝擊。
嘉義縣政府搶先全國，透過「藝文振興提案計畫」協助藝文團體紓困，本次提案在表演藝術中心戶外園區執行，在防疫原則下，讓民眾也能參與優質藝文活動，詳細計畫內容，請洽表演藝術中心表演藝術組05-2065675轉1209李小姐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言