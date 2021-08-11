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藝文紓困每案給8萬元 嘉義縣公布藝文振興提案計畫

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府為減緩新冠肺炎疫情對藝文產業衝擊，推出藝文振興提案計畫，擇優補助12案，每案給予活動經費8萬元，圖為第十三屆草草戲劇節活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府為減緩新冠肺炎疫情對藝文產業衝擊，推出藝文振興提案計畫，擇優補助12案，每案給予活動經費8萬元，圖為第十三屆草草戲劇節活動。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府為減緩新冠肺炎疫情對藝文產業衝擊，推出「嘉義縣110年藝文振興提案計畫」，凡嘉義縣立案演藝團隊都可在20日前，以線上或紙本郵遞方式，向嘉義縣表演藝術中心提出申請，計畫將擇優補助12案，每案給予活動經費8萬元，紓困振興在地藝文發展。

表藝中心歡迎嘉義縣立案演藝團體，踴躍發揮創意，針對表演藝術中心戶外園區，策畫兼具可行、創新、完整活動提案，每團隊最多可提2案，在今 年10至12月執行，期待催化在地藝文產業復甦。

表演藝術產業一向有「興於百業之後，衰於百業之前」脆弱性，自從防疫三級警戒開始，全國表藝產業受到巨大衝擊。

嘉義縣政府搶先全國，透過「藝文振興提案計畫」協助藝文團體紓困，本次提案在表演藝術中心戶外園區執行，在防疫原則下，讓民眾也能參與優質藝文活動，詳細計畫內容，請洽表演藝術中心表演藝術組05-2065675轉1209李小姐。

嘉義縣政府為減緩新冠肺炎疫情對藝文產業衝擊，推出藝文振興提案計畫，擇優補助12案，每案給予活動經費8萬元，圖為第十三屆草草戲劇節活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府為減緩新冠肺炎疫情對藝文產業衝擊，推出藝文振興提案計畫，擇優補助12案，每案給予活動經費8萬元，圖為第十三屆草草戲劇節活動。圖／嘉縣府提供

嘉義 新冠肺炎

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