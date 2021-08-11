台南加碼爭取5倍振興券 黃偉哲：去年送房子今年還要想

行政院有望發振興5倍券提振經濟，台南去年加碼2戶房子爭取振興3倍券，市長黃偉哲今天接受媒體訪問要如何加碼爭取振興5倍券時表示，去年台南市加碼抽房子，已經打破了歷年來的消費紀錄，去年台南購物節創下66億的高門檻的紀錄，今年一定會抽汽車，且不排除車子升等為電動汽車。

黃偉哲說，台南購物節去年7月15日就開始，但今年7月底才解封，規劃台南購物節可能是8月底還是9月開始，所以先天上就少了一個半月了，但今年還是求希望能夠再創一些好的表現，還是會推出觀光旅遊勝地的住宿券，或是長期VILLA的免費住宿，一年可以安排10天至30天的免費住宿，吸引力就很高。

另外還有免費招待遊艇浪漫遊，會不會直接送遊艇，黃偉哲說還在思考中，總之會加碼再加碼，但也要看大家是否願意來消費，就願意用更好的方式，鼓勵來台南消費，疫情解封後一定會有報復性消費，希望爭取業績。

媒體進一步詢問會不會送電動車？黃偉哲說，電動車是列入考慮，機車和汽車都是，除了具有節能減碳的意義，一方面台南是低碳城市，電動車是未來的趨勢，但是電動車不便宜的，希望價格能親民，因此電動車或是油電車都列入考量。