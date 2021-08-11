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台南加碼爭取5倍振興券 黃偉哲：去年送房子今年還要想

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）與雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能在七股鹽山餐飲示範隔板內用。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）與雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能在七股鹽山餐飲示範隔板內用。記者吳淑玲／攝影

行政院有望發振興5倍券提振經濟，台南去年加碼2戶房子爭取振興3倍券，市長黃偉哲今天接受媒體訪問要如何加碼爭取振興5倍券時表示，去年台南市加碼抽房子，已經打破了歷年來的消費紀錄，去年台南購物節創下66億的高門檻的紀錄，今年一定會抽汽車，且不排除車子升等為電動汽車。

黃偉哲說，台南購物節去年7月15日就開始，但今年7月底才解封，規劃台南購物節可能是8月底還是9月開始，所以先天上就少了一個半月了，但今年還是求希望能夠再創一些好的表現，還是會推出觀光旅遊勝地的住宿券，或是長期VILLA的免費住宿，一年可以安排10天至30天的免費住宿，吸引力就很高。

另外還有免費招待遊艇浪漫遊，會不會直接送遊艇，黃偉哲說還在思考中，總之會加碼再加碼，但也要看大家是否願意來消費，就願意用更好的方式，鼓勵來台南消費，疫情解封後一定會有報復性消費，希望爭取業績。

媒體進一步詢問會不會送電動車？黃偉哲說，電動車是列入考慮，機車和汽車都是，除了具有節能減碳的意義，一方面台南是低碳城市，電動車是未來的趨勢，但是電動車不便宜的，希望價格能親民，因此電動車或是油電車都列入考量。

台南在去年發放振興券期間，結合台南購物節，祭出房子、汽車抽獎等活動，反應相當好，營業額達66億元，今年也會再加碼，購物節PART2除了有汽車抽獎、還有IPHONE。

台南市長黃偉哲（左）與雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能在七股鹽山餐飲示範隔板內用。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）與雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能在七股鹽山餐飲示範隔板內用。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 遊艇

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