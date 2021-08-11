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防疫優先 嘉義民雄大士爺祭「五不五沒有」

中央社 / 嘉義縣11日電

民雄大士爺祭為全台四大普渡祭典之一，嘉義縣民政處與廟方商討，今年配合防疫縮小規模，將採「五不、五沒有」原則，不對外開放、沒有踩街、也沒祈福晚會，不對外招商設攤。

民雄大士爺祭典往年都湧入數以萬計人潮，目前台灣處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒，縣府不得不與大士爺廟方商討，今年8月28至30日祭典縮小規模，並提報防疫計畫中。

縣府表示，已與廟方達成共識，今年縮小規模，將採「五不、五沒有」原則，不發文宣、不設舞台、不架設旗幟、不發邀請函、不對外開放；沒有踩街、沒有祈福晚會、沒有平安餐、沒有擺設座位、沒有提供住宿。

今年大士爺祭典只辦理普渡場、放水燈及大士爺火化升天，廟方不對外招商設攤。

嘉義縣長翁章梁強調，農曆7月嘉義縣各大寺廟將舉行中元法會、普渡和祭典等活動，在防疫考量下，廟方如需辦理普渡場或放水燈等普渡活動，須事先提報防疫計畫至民政處，民政處核可後才能舉行。

民雄大士爺廟是當地信仰中心，大士爺是觀音大士化身，在鬼月（農曆7月）時，以鬼王形體出現，鎮壓、普渡孤魂野鬼，已被列為縣定民俗，是嘉義縣重要文化資產。

普渡 嘉義 放水燈

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