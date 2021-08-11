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西港大橋堤防道路雨後常淹 改善工程10月完工

中央社 / 台南11日電

台南市曾文溪南岸西港大橋下游堤防道路因路面低窪，經常遇雨成災，經中央核定補助經費新台幣4500萬元進行改善，相關工程於今年3月開工，預計10月完工，方便民眾通行。

台南市政府工務局今天公布西港大橋下游堤防道路加高改善工程進度，預計9月底施作級配回填及瀝青混凝土鋪築，為顧及民眾通行安全，屆時將採街廓式封閉道路以利施工，並標示替代道路，呼籲民眾配合。

台南市工務局指出，西港大橋下游曾文溪南岸堤防道路加高改善工程，改善位置為往新復里方向（溪埔寮）OK+014處、東至往南海埔1k+714處，工程長度約1.6公里，路面提高0至79公分，施作項目包括過路版橋、L型端牆、重力式擋土牆及紐澤西護欄等。

台南市工務局指出，曾文溪南岸西港大橋下游堤防道路常年遇雨積水成災，台南市長黃偉哲在民國106年擔任立法委員任內就邀請第六河川局等單位會勘並爭取補助，經中央同意補助4500萬元經費後，今年3月24日開工，預計10月底完工，將可大幅改善遇雨積水成災現象。

港大 曾文 南海

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