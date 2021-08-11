嘉義沿海蚵損8千萬 縣府今起至20日受理現金救助申請

熱帶低壓及西南氣流帶來連日豪大雨，重創嘉義縣農畜水產，累計災損1億2531萬5484元，以沿海東石鄉及布袋鎮牡蠣（蚵仔）災損8千萬元最多，農委會昨天公告，東石及布袋養殖區劃漁業權區牡蠣養殖為農業天然災害現金救助地區，今起到20日受理申請，縣府呼籲受災蚵農10日到所在地公所申請。

蚵農災損嚴重，欲哭無淚，蚵農說，受疫情全台防疫三級影響，餐廳夜市銷路不好，原寄望秋節收成賺回來，好過節，無奈碰上天災「去了了！」蚵棚每個成本5萬元，復養要半年。

縣府漁業科說，沿海牡蠣養殖，受盧碧颱風及西南氣流影響，5日至7日，東石、布袋沿海出現連續平均風力6級以上強風及3米以上大浪，造成牡蠣養殖蚵棚流失、毀損、撞疊、蚵粒脫落等災害。整體牡蠣養殖災害損失初估達8000萬元，其中浮筏式蚵棚被害棚數4000棚，平均損害程度35%；平掛式蚵棚被害面積200公頃，平均受害程度20%。

即日起至20日受理救助申請，救助額度浮筏式養殖每棚5000元、平掛式養殖每公頃2萬5000元，救助對象為實際從事漁作生產的自然人，持有區劃漁業權執照、完成放養量申報、損失率達20%以上者。