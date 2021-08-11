嘉義縣公告鬼月防疫指引 中元普度需報防疫計畫才能辦

民俗鬼月到來，嘉義縣政府恢復防疫2級，宗教場所有條件開放，因應鬼月可能宗教群聚，召開防疫會議定中元普度防疫措施，縣長翁章梁說，中元節各大寺廟將舉行法會、普度祭典，在維持防疫下，辦普度場或放水燈等活動，須事先提防疫計畫到民政處，核可後才能舉行。

中元普度防疫指引：禁遶境、進香及遊行，不得辦福宴、平安宴。預估活動人數室內逾50人、室外逾100人，提報防疫計畫經主管機關同意，可室內100人、室外500人；放水燈、主普壇等，無論人數多寡都須提報。僅開放宮廟自辦，禁跨宮廟或陣頭合辦。酬神演出如有3至7日快篩陰性證明或疫苗接種紀錄逾14日，可脫口罩表演，舞台與觀眾須至少間隔3公尺。

民政處指出，目前各宮廟普度將如期舉辦，但會縮小規模，民雄鄉大士爺廟28至30日縮小規模，已提報防疫計畫；民雄鄉慈雲亭小型誦經法會，廟埕管控人數100人以下，設單一出入口；民雄鄉鎮安宮17日信眾提申請，廟方統一普度，不開放民眾參與。

新港鄉奉天宮12日開放民眾贊助，廟方統一普度，不開放民眾參與；東石鄉笨港口港口宮22日廟方統一普度，不開放民眾參與；義竹鄉德興寺22日廟方統一普度，不開放民眾參與；取消辦理有布袋鎮建德宮及民雄鄉玄德宮。

大士爺祭為全台四大普度祭典之一，配合防疫，採「五不、五沒有」原則，五不：不發文宣、不

設舞台、不架設旗幟、不對外開放、不發邀請函；五沒有：沒有踩街、沒有祈福晚會、沒有平安餐、沒有擺設座位、沒有提供住宿。