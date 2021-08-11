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遇雨成災！台南西港大橋下游水防道路加高 10月可完工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西港大橋下游水防道路遇雨成災，台南市工務局進行加高工程預計十月份可完工。圖／工務局提供
西港大橋下游水防道路遇雨成災，台南市工務局進行加高工程預計十月份可完工。圖／工務局提供

台南市曾文溪左岸西港大橋下游水防道路，常年來因路面低窪，遇雨積水成災，經六河局同意補助經費4500萬元，進行南岸堤防道路加高改善工程。工務局今年3月24日開工，預計10月底完工。

工務局表示，西港大橋下游曾文溪南岸堤防道路加高改善工程，改善位置為近往新復里（溪埔寮）OK+014，東至往南海埔1k+714處，工程長度約1.6公里，路面提昇0到79公分，施作項目包括：過路版橋、L型端牆、重力式擋土牆及紐澤西護欄等。

因曾文溪南岸堤防道路加高改善工程，屬水防道路非一般使用道路，為顧及民眾通行安全，預計9月底前開始施作級配回填及瀝青混凝土鋪築期間，將與當地里長及鄰近工廠協商採街廓式封閉道路以利施工，並告知替代道路方便民眾出入。

工務局表示，該項改善工程完成後，將可解決西港大橋下游水防道路遇雨成災，影響民眾出入不便之苦。

西港大橋下游水防道路遇雨成災，台南市工務局進行加高工程預計十月份可完工。圖／工務局提供
西港大橋下游水防道路遇雨成災，台南市工務局進行加高工程預計十月份可完工。圖／工務局提供

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