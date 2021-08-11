如何培養出好蜂蜜？ 評鑑特等獎得主指出這幾點

嘉義縣今年首度舉辦蜂蜜評鑑，中埔鄉蜂蜜產銷第二班中，一位獲特等獎，五位獲優等獎，繳出亮眼表現，特等獎得主簡廷謀分享蜂蜜好吃的秘訣，除了健康的蜜蜂外，果樹種植的地點也很重要。

評鑑特等獎得主簡廷謀分析蜂蜜好吃的秘訣，他說第一蜜蜂要健康，才能產出優質蜂蜜；第二是地點，果樹若位於農作區，會有農藥殘留，非農作區果樹才會健康，荔枝和龍眼是否混種也是重點，兩者採集的蜜若混在一起，評審可能就無法針對單一蜜種區分好壞，其他條件則看老天爺，並非農民可以控制的。

簡廷謀說，蜜蜂不習慣冷天氣，臺灣環境偏熱但四季天候多變，只要風調雨順、開花期正常，蜂蜜產量都很穩定，如今農藥成為產量最大隱憂，蜜蜂在誤食農藥後除死亡，再來蜜蜂和它的後代會變笨，「不太會採蜜」。

簡廷謀表示，受農藥影響的蜜蜂需靜養2至3個禮拜，甚至2至3個月才會恢復健康，這對蜂農而言相當嚴重，農民只要是用政府許可的農藥其實傷害不會那麼大，對地方還是有保護效果，最擔心的反倒是未經許可的地下農藥。

優等獎得主林健銘補充，蜂蜜採收後含水量不一，須經由儀器真空抽取水分，含水量須達19.5%以下才不會壞掉，第二產銷班每班10個蜂箱可以採到1桶約500斤，比較厲害的蜂農7至8個蜂箱就能採1筒。