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台南市110年聯合婚禮11月登場 即日起開放報名

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
婚禮場地將配合婚禮主題與節目內容，以紅毯、花藝、布幔、搭配LED彩幕裝飾打造活動場景。圖為去年資料照片/台南市政府提供
婚禮場地將配合婚禮主題與節目內容，以紅毯、花藝、布幔、搭配LED彩幕裝飾打造活動場景。圖為去年資料照片/台南市政府提供

一場融合藝術與文化饗宴的台南市110年聯合婚禮11月6日在奇美博物館(戶外)登場，預計邀請40對新人接受市長黃偉哲證婚，並贈送六樣精緻好禮添祝福，報名自即日起至8月27日晚上6點截止，歡迎新人來府城共度幸福時光，感受殿堂級的浪漫氛圍。

民政局表示，婚禮場地布置範圍包含奇美博物館阿波羅噴泉至博物館前廣場區，將配合婚禮主題與節目內容，以紅毯、花藝、布幔、搭配LED彩幕裝飾打造活動場景，10月23日 (六)舉辦新人說明會。

這次活動也有許多台南在地業者加入「辦嫁妝」的行列，每對新人都可獲得萬國行李箱、棉被、烏魚子造型手工皂、金鏟子、糕餅禮盒、客製拼圖等實用六樣好禮，活動當天還會抽出電視大禮。

報名資格須是準新人其中一人設籍在台南或在台南生活，如雙方皆未設籍台南市，只要其中一人有在台南市居住的事實並檢附相關證明，且尚未辦理結婚登記或於110年至戶政事務所完成結婚登記的新人，若未滿20歲，符合民法結婚年齡，並經法定代理人同意，均可申請列入名額。

有關結婚登記事宜可請洽承辦單位聯合報股份有限公司專員吳先生0985337316，或洽台南市政府民政局戶政科洪小姐06-29911115轉8657。報名及活動資訊請上台南市110年聯合婚禮活動報名網站填寫及查詢。

婚禮場地將配合婚禮主題與節目內容，以紅毯、花藝、布幔、搭配LED彩幕裝飾打造活動場景。圖為去年資料照片/台南市政府提供
婚禮場地將配合婚禮主題與節目內容，以紅毯、花藝、布幔、搭配LED彩幕裝飾打造活動場景。圖為去年資料照片/台南市政府提供
台南市110年聯合婚禮11月登場，預計邀請40對新人接受市長黃偉哲證婚。圖為去年資料照片/台南市政府提供
台南市110年聯合婚禮11月登場，預計邀請40對新人接受市長黃偉哲證婚。圖為去年資料照片/台南市政府提供
台南市110年聯合婚禮11月6日在奇美博物館(戶外)登場。圖為去年資料照片/台南市政府提供
台南市110年聯合婚禮11月6日在奇美博物館(戶外)登場。圖為去年資料照片/台南市政府提供

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