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2021年南市文旦大賽 果園評鑑65名入選

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
2021年南市文旦大賽，今公布果園評鑑65名入選名單。圖／台南市政府農業局提供
2021年南市文旦大賽，今公布果園評鑑65名入選名單。圖／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局辦理2021年南市文旦大賽 ，今下午公布果園評鑑65名入選名單，將在9月1日進行最後果品評鑑，選出「文旦王」。

農業局說，今年總計徵集80名文旦高手報名參加，26歲青農至85歲老農一較高下。果園評鑑自8月2日起展開為期5日現地勘查及書面審查工作，由評審委員共同討論並選出65名入選名單，並公布於台南市政府農業局網站，獲得入選證書。

農業局長謝耀清表示，參賽農友須具備台灣農產品生產追溯、產銷履歷或有機驗證的資格。

農業局說，果園評鑑是資格賽也是實名賽(佔總成績30%)，入選後才能進入下一階段田間採果及農藥殘留檢驗，最後才能進入最終果品評鑑。

至於果品評鑑訂於9月1日於民治市政中心南瀛堂辦理，評分項目為外觀、糖度、肉質風味、種子數計分，最後依果品總分70％，與果園總分30％加總為總成績，依總成績排名依序選出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名、良等獎16名現場頒發獎牌。

65名入選名單如下：

王文義、李秀蘭、邱君偉、郭家銘、陳博和、黃春枝、王明山、李明彥、姜棖煌、郭榮文、陳曾美蘭

黃美豊、王明杞、李國溢、柳台生、陳再雄、陳順吉、黃清龍、王昱晴。

李羚卉、胡文瑞、陳有信、陳錦霞、黃進丁、王昱翔、李榮彬、張津雪、陳炳煌、陳寶忠、楊明輝、王國泰、林李琰、莊世忠、陳美雲、曾永星、楊榮太、王淑美。

林岷臻、莊金雀、陳韋志、曾銀富、劉勇男、朱金發、林建良、許文秀、陳振坤、馮文彬、謝李金猜。

朱福春、林恒如、許文華、陳國益、馮春貴、謝茂傳、吳育棠、林秋木、郭李春梅、陳清田、黃千芬、謝聖易、呂正隆、林靜瑜、郭秋寶、陳清南、黃永松。

2021年南市文旦大賽，今公布果園評鑑65名入選名單。圖／台南市政府農業局提供
2021年南市文旦大賽，今公布果園評鑑65名入選名單。圖／台南市政府農業局提供

文旦 青農

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