斗六雲林溪岸段路面塌陷 疑地基掏空雙向封閉搶修中
雲林縣斗六市環球中華影城斜對面道路，今晚6時許發生路面塌陷情形，警方獲報緊急封閉雙向道路，因目前該處正在進行水利工程，縣府水利處已緊急派員查明原因及搶修，請用路人繞道通行。
縣府表示，斗六市雲林路二段六巷、中華影城斜對面道路，於今晚6點40分有路過民眾通報路面正在緩緩塌陷中，斗六警方隨即封密雙向道路管制。
縣府指出，目前正在進行雲林溪截流工程，工程進度幾近尾聲，初判是地基掏空，因此需先將外部水流排空後，才能進行開挖，確認事發原因同時進行搶修。
斗六市長林聖爵表示，由於該處位置緊鄰雲林溪堤段，堤岸周邊有住戶且有一支電線桿，目前台電公司正在進行斷電作業，將有暫時的區域性停電，待將電桿扶正後即恢復供電。
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