阿里山空品區 將管制一至四期柴油大客車進入

嘉義縣為減低空污、提升觀光品質，預計10月1日起管制一至四期柴油大客車，須有一年內排放空氣污染物黑煙不透光率1.0m-1以下檢驗紀錄，才能進入阿里山空品維護區。

嘉義縣環保局今天辦理「預告劃設阿里山空氣品質維護區實施移動污染源管制措施」公聽會，預計10月1日起管制一至四期（即民國100年12月31日以前出廠）柴油大客車進入阿里山空品維護區，減低空氣污染，提升觀光品質。

環保局承辦人員表示，管制措施經環保署確認公告實施後，進入管制地區的柴油大客車，須有1年內排放空氣污染物黑煙不透光率1.0m-1以下檢驗紀錄。

黃秀菊表示，環保局在空品維護區管制範圍（嘉義縣阿里山公路台18線63公里至94公里間路段），設車輛辨識系統24小時攝影，進行辨識及執行攔檢，違反規定者將依空氣污染防制法裁處新台幣500元以上6萬元以下罰鍰。

嘉義縣環保局長張根穆表示，嘉義縣自100年8月30日公告阿里山國家森林遊樂區為空氣品質淨區，管制無通行證的大客車進入，當時是依空氣污染防制污法舊法第31條制訂，未臻完善，訴願案件多。

今年配合環保署新修訂空污法第40條規定，重新公告劃定阿里山空氣品質維護區，管制一至四期柴油大客車。另外，嘉義林管處104年4月將阿里山國家森林遊樂區遊園車改成電動車，有效降低空污。

縣府也要求阿里山遊樂區內旅宿業者及受鎮宮的接駁車，改為電動車，讓旅客在遊樂區內將聞不到柴油或汽油味。但目前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響園區內旅宿業營運，將等業者經濟情況好轉再實施。