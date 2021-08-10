嘉義牡蠣養殖災損嚴重 縣府函請中央現金救助

盧碧颱風及西南氣流影響，嘉義縣東石、布袋沿海日前出現6級以上強風及3米高大浪，造成蚵棚流失、破損，縣府初估蚵農損失8000萬元，函請農委會辦理農業天然災害現金救助。

受盧碧颱風及西南氣流影響，8月5日至7日期間，嘉義東石布袋沿海出現風力6級強風及3米大浪，造成牡蠣養殖者蚵棚流失、撞疊、破損，蚵粒脫落等災害，當地蚵農說，是近幾年來遇到最嚴重損失。

嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，實地勘查浮筏式蚵棚被害棚數4000棚，平均損害程度35%，平掛式蚵棚損害面積200公頃，平均受害程度20%，初估損失蚵農約新台幣8000萬元。

張建成表示，昨天已函請農委會辦理農業天然災害現金救助及低利貸款，救助額度為浮筏式養殖每棚5000元、平掛式養殖每公頃2萬5000元，農委會也已在辦理公告救助作業程序中，將儘速辦理公告受理蚵農申請，協助蚵度過難關。