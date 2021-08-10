台南學甲遭埋爐碴 地下水呈強鹼近腐蝕性

時代力量立委陳椒華接獲陳情，台南學甲工業區遭不當掩埋爐碴廢棄物，造成國有地地下水強鹼汙染，酸鹼值高達12.4至12.5，接近腐蝕性有害廢棄物程度。她今上午舉行記者會，要求相關單位盡速責成汙染行為人明祥馨公司立即清除，必要時應向法院申請強制執行，並釐清不法事項。

陳椒華指出，去年要求國產署在遭埋爐碴國有地設監測井，發現當地不只填埋爐碴，還有爐石粉，造成地下水強鹼汙染；學甲里長李新進也表示，國有地廢棄物掩埋三、四尺深，開挖後有爐石粉，而興業段六十一地號開挖後也發現掩埋物有爐石粉。

陳椒華質疑，經濟部工業局去年9月就函覆台南市環保局，明確表示爐碴不能作為工程填地材料，爐石粉更不是可再利用的事業廢棄物，而台南地檢署去年前後兩次到學甲工業區開挖，已發現使用爐碴填埋，不解台南環保局為何還要用「均質粒料」幫明祥馨公司及負責人郭再欽以「爐碴再利用」開脫？

陳椒華也批評，里長李新進兩年多前檢舉此案時，就明確告知是明祥馨公司所為，但上周協調會中，台南環保局竟表示汙染行為人還在調查中，並要再釐清是如何占用和堆置爐碴，「里長陳情已久，政府迄今都沒給交代，很不應該」。

陳椒華呼籲，爐碴違法填地，就應依廢棄物清理法認定為廢棄物，要求行為人盡速清除，「不要模糊焦點，不要再新創名詞」。