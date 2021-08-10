快訊

林昶佐罷免案 中選會：第一階段門檻達標

遭爆當小三還扯出3男星 「性學博士」許藍方發聲明回應了

雲林長青食堂解封開張 提醒老人：打飯打菜莫忘打疫苗

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
長青食堂恢復供餐，菜色佳深受老人家喜歡。記者蔡維斌／攝影
長青食堂恢復供餐，菜色佳深受老人家喜歡。記者蔡維斌／攝影

封禁長達兩個多月的雲林縣長青食堂，全縣150個食堂已有122個最近陸續恢復供餐，許多老人家帶著鍋子趕往打菜取餐，老人家說，兩個多月自己煮飯很不方便，尤其一個人不知怎麼煮，吃得索然無味，還好食堂解封，又可回到食堂了。縣長張麗善今天巡視食堂，見到老人家「以食為天」重拾笑容也感欣悅。

雲林縣長張麗善在虎尾鎮長丁學忠、堀頭里長李萬壽及社會處長林文志等人陪同至虎尾堀頭里長青食堂，關心食堂復辦情況。看到許多爺爺奶奶把熱騰騰的飯菜帶回家，每個人喜悅全寫在臉上。92歲老奶奶也端著鍋子來打菜，見到年長者出現，大家都讓位，老敬老的畫面，看了令人感動。

李萬壽說，長青食堂也已為老人生活重要的去處，大家用餐開講，因疫情長達兩個月沒共餐，老人家很懷念，一廣播食堂開飯，不到10點就有人來等，還真不知是吃早餐或午餐，不過老人家期待的心情，可見一斑。

張麗善說，她深知長青食堂已是老人家生活重心，這段期間無法供餐，她也很不捨，所以從八月初一開放，很多人都迫不及待迎接食堂重新開張，不過為了食安全，除了材料要安全，防疫安全也很重要，她提醒老人家和來打飯的外籍移工都要嚴守防疫規範。

張麗善看到老人家歡欣打飯，也宣布好消息，她說，今年重陽敬老禮金門檻下修至65歲，年滿90歲加碼領6000元、百歲人瑞領1萬2000元。近日又決定加碼80到89歲長者敬老金由原本2000元提高至3000元。老人家聽了直拍手叫好。

虎尾鎮長丁學忠和社會處長林文志也提醒阿公阿嬤「打飯打菜可別忘了打疫苗！」，讓提著飯盒老人家笑呵呵。

雲林長青食堂恢復供餐，老人家很高興，沒到中午就急著打飯回家。記者蔡維斌／攝影
雲林長青食堂恢復供餐，老人家很高興，沒到中午就急著打飯回家。記者蔡維斌／攝影
張麗善不斷提醒等候打飯的老人家注意防疫，並提醒記得去打疫苗。記者蔡維斌／攝影
張麗善不斷提醒等候打飯的老人家注意防疫，並提醒記得去打疫苗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到各食堂了解開放供餐的情況並幫忙打菜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到各食堂了解開放供餐的情況並幫忙打菜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到各食堂了解開放供餐的情況並幫忙打菜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到各食堂了解開放供餐的情況並幫忙打菜。記者蔡維斌／攝影

張麗善 疫情

延伸閱讀

蔡英文要求農損補助優速簡 農委會幾乎有求必應

雲林大排水利防洪老舊 張麗善透過視訊會議向政院爭取

雲林停班課網友抱怨發布太慢 張麗善致歉

雲林停班課宣布太慢網友罵翻 縣長張麗善致歉

相關新聞

雨後大清消嚇死人！ 南市清出46公噸廢棄物　

台南市1個多禮拜來連續大雨，環境大受影響，全市多處積淹水，環保局為在第一時間恢復市容整潔，雨勢稍歇就整頓環境、噴藥，7月...

五倍券要來了！台南將推出購物抽汽車全力搶錢

國內疫情趨緩，台南市政府即日起有條件開放社區長照據點及親子館、兒童館，其中進入長照據點都必須注射疫苗、否則就要有快篩證明...

大雨過後正是病媒蚊孳生期 南市校園動起來

西南氣流及盧碧颱風外圍環流影響，台南市上周連日大雨，校園雖無傳出重大災情，但頻繁的降雨，也讓校內各場域有些許積水。雨後周...

嘉市2度開放餐飲內用 百貨「梅花座加隔板」雙層防疫

嘉義縣、市7月底隨全國降為2級警戒開放餐飲內用，卻因工廠群聚疫情喊卡，今天起縣市兩度解禁，市長黃敏惠到新光三越視察，瓦城...

公視年度大戲《斯卡羅》本周開播 多處主景在台南

公視史詩旗艦劇《斯卡羅》將於本周六（8月14日）開播，這齣由真實歷史改篇的戲劇，敘述150年前一椿對台灣發展影響深遠的事...

蘇貞昌看台南三爺溪水患治理 肯定台南與中央合力有成

行政院長蘇貞昌今天視察台南仁德區的三爺溪水患治理，得知先前連續多日豪雨都未再傳災情，肯定台南市府與中央合力有成，還強調這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。