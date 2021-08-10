雲林長青食堂解封開張 提醒老人：打飯打菜莫忘打疫苗

封禁長達兩個多月的雲林縣長青食堂，全縣150個食堂已有122個最近陸續恢復供餐，許多老人家帶著鍋子趕往打菜取餐，老人家說，兩個多月自己煮飯很不方便，尤其一個人不知怎麼煮，吃得索然無味，還好食堂解封，又可回到食堂了。縣長張麗善今天巡視食堂，見到老人家「以食為天」重拾笑容也感欣悅。

雲林縣長張麗善在虎尾鎮長丁學忠、堀頭里長李萬壽及社會處長林文志等人陪同至虎尾堀頭里長青食堂，關心食堂復辦情況。看到許多爺爺奶奶把熱騰騰的飯菜帶回家，每個人喜悅全寫在臉上。92歲老奶奶也端著鍋子來打菜，見到年長者出現，大家都讓位，老敬老的畫面，看了令人感動。

李萬壽說，長青食堂也已為老人生活重要的去處，大家用餐開講，因疫情長達兩個月沒共餐，老人家很懷念，一廣播食堂開飯，不到10點就有人來等，還真不知是吃早餐或午餐，不過老人家期待的心情，可見一斑。

張麗善說，她深知長青食堂已是老人家生活重心，這段期間無法供餐，她也很不捨，所以從八月初一開放，很多人都迫不及待迎接食堂重新開張，不過為了食安全，除了材料要安全，防疫安全也很重要，她提醒老人家和來打飯的外籍移工都要嚴守防疫規範。

張麗善看到老人家歡欣打飯，也宣布好消息，她說，今年重陽敬老禮金門檻下修至65歲，年滿90歲加碼領6000元、百歲人瑞領1萬2000元。近日又決定加碼80到89歲長者敬老金由原本2000元提高至3000元。老人家聽了直拍手叫好。

虎尾鎮長丁學忠和社會處長林文志也提醒阿公阿嬤「打飯打菜可別忘了打疫苗！」，讓提著飯盒老人家笑呵呵。