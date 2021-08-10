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雨後大清消嚇死人！ 南市清出46公噸廢棄物　

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局雨後加強環境整理，清出46公噸廢棄物。圖／南市環保局提供
台南市環保局雨後加強環境整理，清出46公噸廢棄物。圖／南市環保局提供

台南市1個多禮拜來連續大雨，環境大受影響，全市多處積淹水，環保局為在第一時間恢復市容整潔，雨勢稍歇就整頓環境、噴藥，7月29日至今天已動員2361人次、消毒車33輛次，總消毒面積約2個台南公園，清除積水容器8263個及清除廢棄物46.1公噸。

台南市受大雨影響，地面泥濘鬆軟，許多區域消毒車輛都難以進入，清潔人員整理、消毒環境加倍辛苦。

蔡姓清潔隊員說，趁下雨空檔整理環境，穿雨衣、雨鞋，背負數十公斤的消毒機具走在濕滑鬆軟的地面，只能以步步為營形容，但偶而還是會滑倒，個中滋味只有當事人才知道。不過，看到環境在自己與同仁努力下，漸漸恢復，卻有成就感。

環保局長謝世說，雨後整理環境、外加清消，除了殺菌外也可殺滅新冠肺炎病毒，民眾在家也可自行消毒，可購買坊間市售家用漂白水，依標示適當稀釋 (例：1份漂白水加49份水稀釋)進行室內外消毒，但要記得清理時戴上口罩、穿著防水靴及防水手套，避免清理淹水後髒汙時誤觸髒汙水或被尖銳的生鏽器物割傷造成感染。

淹水 新冠肺炎 口罩

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